Costco 20年老員工不藏私 力推「7款」節日必買商品

Costco工作20年的資深員工，推薦7種最近在賣場看到最值得入手的節日禮物。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco以販售多元商品聞名，不斷推出商品讓消費者面臨選擇障礙。《商業內幕》報導，一名在Costco工作20年的資深員工柴契爾（Veronica Thatcher）推薦7種最近在賣場看到最值得入手的節日禮物。

1.Shark的CryoGlow LED面罩：近年來光療面罩超受歡迎，而Shark的CryoGlow面罩立刻吸引了她的目光。這款高科技保養裝置結合LED光療與眼下冰敷功能，能讓使用者在家就解決多種肌膚問題。

2.Marshall Kilburn藍牙喇叭：音樂迷絕對愛，如果你想找造型經典、音質現代的喇叭，Marshall Kilburn II是很棒的選擇，單次充電就能播放20小時以上，非常適合派對或戶外活動。

3.Nuwave Hot Brew隨行杯：這款熱飲溫控杯是一款可充電、能自我加熱的控溫不鏽鋼隨行杯，還能直接在杯中沖煮你喜歡的飲品並保持熱度。

4.Costco的Yankee Candle禮盒：這組Yankee Candle禮盒超實用，不但能送給喜歡香氛蠟燭的人，也很適合拆成多份禮物送給同事、朋友或家人，每盒有6種節慶香味。

5.Skylight電子行事曆：Skylight智慧行事曆是一款外型俐落的觸控裝置，可作為家庭或辦公室的日程管理工具。它可擺放桌上或掛牆，並能自動同步Google Calendar、iCloud、Outlook、Cozi和Yahoo，讓所有人的行程一目瞭然。在Costco購買還附一年期「Plus訂閱」，能解鎖更多功能。

6.Costco的四件馬克杯套裝：Costco的四件組馬克杯禮盒是每年賣場的熱門商品。每個陶瓷杯裡都裝滿美味的Ghirardelli巧克力。同樣地，這組禮盒也能拆成多份禮物，送給同事、老師、鄰居或朋友都很方便。

7.Braun電動刮鬍刀：Braun Series 9 Sport電動刮鬍刀主打效率與便攜性。使用說明書指出，它是全防水設計，可乾濕兩用。套組包含五種刀頭、充電與清潔配件，一盒就能滿足所有需要。

