矽科宏晟12日起競拍 12月30日掛牌交易、暫定承銷價188元

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽科宏晟（6725）長期深耕高科技產業製程化學品供應系統，也是台積電（2330）供應商，預計12月30日掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷，將對外競價拍賣2974張，競拍底價160.68元，最高投標張數381張，暫定承銷價188元；競拍時間為12月12日至16日，12月18日開標，12月17日至19日辦理公開申購，12月23日抽籤，預計12月30日掛牌。

矽科宏晟近年受惠全球半導體建廠周期啟動，營運動能節節攀升，已成為先進製程與先進封裝化學供應系統的重要供應鏈廠商，公司2022年營收11.92億元，2024年成長至31.54億元，三年翻倍以上；2025年前三季營收更達27.89億元，年增20.53%，成長顯著。

矽科宏晟表示，該公司廠務與化學供應系統工程實績橫跨 5、7、10奈米等先進製程，同時承接多個晶圓代工大廠AP封裝基地專案，並具備近千套高階製程設備製造銷售紀錄，在國內外先進製程/封裝建廠市場建立高度門檻與不可取代性。

矽科宏晟去年毛利率達31%，受惠海外布局有成，每股稅後盈餘18.68元。儘管今年因新台幣快速升值造成匯損，加上產品組合變動影響，前三季稅後淨利降至2.67億元、每股稅後盈餘8.09元，但公司表示，已調整外幣部位，影響屬一次性，並未削弱中長期基本面。

展望未來，AI與HPC帶動全球晶圓廠擴產潮，2025年預估全球將有18座晶圓廠啟建，分布於台灣、美國、日本、中國、歐洲與東南亞。矽科宏晟認為，該公司已掌握建廠與擴廠需求，專案週期長、續單穩定，使訂單能見度可延伸至未來2至3年。公司同時積極配合國內客戶海外布局，在日本、美國、新加坡等地設立據點，逐步擴大跨國客戶占比，強化營運結構。

