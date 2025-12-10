凱基證攜手瑞銀UBS 導入國際級理財系統

凱基證券與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作，「凱富RichLife」理財規劃系統正式上線。（左起）凱基證劵財富管理處主管阮建銘、經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯、董事長許道義、瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi 、瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓、瑞銀投信總經理林玉珠。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）子公司凱基證券今日宣布，與瑞銀集團（UBS）旗下子公司 UBS Partner 合作，正式導入「凱富 RichLife」理財規劃系統，是台灣首家採用國際級專業技術平台的證券商，將協助凱基證券銷售團隊全面檢視客戶資產部位狀況，並每日自動進行「投資組合品質健檢」，搭配凱基證券策略資產配置方案（Strategic Asset Allocation, SAA），提供專業的調整建議。

凱基證券董事長許道義指出，今年整體金融市場波動激烈，台灣原本就是亞太地區的財富管理重鎮，在市場的劇烈波動中，客戶對專業建議及國際化的需求更為殷切，凱基金控及凱基證券積極推動亞洲資產管理中心，透過與瑞銀 UBS 的合作，期望強化資產配置的專業能力，也打造國際水準的財富管理服務。

凱基證券財富管理處主管阮建銘指出，凱基證券與 UBS 合作推出的 Rich Life 財富規劃系統，是透過 UBS Partner 的技術平台，再根據凱基證券和台灣客戶的習慣進行客製化的改動，並非單純使用 UBS 的套裝系統，透過這套系統，可每日針對客戶的所有投資組合進行全盤檢視，也檢視客戶預先設定的資產配置規劃，是否因市場變化而偏離了原來的規劃？若出現紅色警示，即提醒客戶需要對部位進行調整，並同時分析當前的投資組合的風險與報酬。

阮建銘表示，系統也針對過去曾發生的重大事件，模擬若事件再次發生，對客戶投資組合的影響提供情境分析，包括分析市場Soft Landing （軟著陸） 或 Hard Landing （硬著陸） 的可能性，以及成長是否會持續？並完整呈現未來數年的現金流走勢。希望透過強大的工具，讓投資人得到國際級的財富管理服務。

