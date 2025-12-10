海棉事業拉貨回溫，南良11月營收2.05億元、月增14.17％。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕功能性複合材料廠南良（5450）今日公布11月營收2.05億元、月增14.17％；累計前11個月營收達21.97億元、年減10.15％，南良表示，「軍工防護」與「潛水海棉」雙引擎，穩健推升11月營收。

南良分析，11月營收主要受惠於高分子彈性體發泡材料（海棉事業部）的出貨力道回溫，尤其在關稅政策明確下，有明顯客戶急單出現，整體訂單已可見逐月回溫，能見度已達明年第一季；此外，國防軍備與個人安全防護市場的拉貨需求穩健奠定，旗下特殊紡織品材料（特紡事業部）的軍備用品與個人安全防護材料，已切入國防產業鏈，供應包括隔音遮蔽、防禦工程等相關軍備物品，「軍工防護」與「潛水海棉」雙引擎，穩健推升11月營收繳出月增率正成長的成績。

請繼續往下閱讀...

南良觀察，近期政府推動國防特別預算並強化國防自主方向，使國內軍備與防護供應鏈成為市場關注焦點，歐洲也因俄羅斯軍事威脅與日劇增，帶動其他國家增加相關軍備基金，在這波政策推動下，南良的特紡事業本部（特殊紡織品材料）專精於耐久性、高強度與防護性佳的特殊纖維應用，提供人體安全保護，再加上特材事業本部（功能性薄膜複合材料）則提供專業薄膜生產與PUR、油性及淋膜等完整貼合工藝，確保產品的高機能性與安全性。

南良也積極投入輕薄高耐穿刺布料專案，最高耐受力達ASTM F2878-10達LV2（4Nf），輕量化達300gsm以下，可應用於警用防護手套與衣物並滿足阻燃需求，持續強化材料技術延伸至軍用頭盔阻燃布、阻燃手套等新型軍備品，目前也已成功切入國防軍備與專業安全性的裝備市場。

展望未來，南良維持審慎樂觀看法。南良將持續聚焦在「國防安全」與「綠色永續」（Eco-Family生質循環系列）兩大高價值成長核心，公司將持續發揮「多產地、多市場」的全球製造彈性，有效協助國際品牌客戶分散供應鏈風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法