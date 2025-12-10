華航前11月營收站新高 看年底運價維持高檔

華航看好年底運價維持高檔。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航集團11月份合併營業收入為172.60億元，累計前11月合併營收 1902.96億元，較去年同期增加2.63%，寫下歷史新高。

11月客運收入97.15億元，華航指出，11月東北亞賞楓進入高峰，日韓旅遊需求強勁，東京、福岡、高松及首爾等主要航線載客率90%以上；東南亞地區進入氣候宜人的旺季，吉隆坡載客表現突出；兩岸航線成都、上海也維持90%以上的載客率。年底假期將至，預估東北亞與紐澳航線訂位仍將維持高檔，另外，華航已開航鳳凰城航線，提供每週三班的直飛服務，12月及1月平均訂位超過70%，市場銷售潛力可期。

11月貨運收入61.75 億元，月增加11.24%，年同期成長5.32%，華航指出，受惠11月黑五、感恩節等購物促銷季，以及耶誕節前的鋪貨需求，市場氛圍明顯升溫，帶動貨量與運價同步成長，且台灣AI伺服器、東南亞半導體與電子類產品及中國傳產、電商貨量均維持穩健，帶動11月整體營收。時序進入年末，預期將推升市場運價維持高檔，華航將充分運用客貨機運能，積極推廣短期高價包機與包艙銷售，並結合高效運價管理策略全力衝刺。

