建舜電AI業務點火 高階線材導入量產

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠建舜電（3322）今天在法說會表示，公司已在高速傳輸產品與AI伺服器線材布局上迎來關鍵突破，包含USB4、SlimSAS、NCIO等高速規格於第二季至第四季陸續量產，並取得英特爾（Intel）認證，成為全球第五家通過認證的線材供應商。隨著多項新品正式投入出貨，公司今年成功從消費性電子跨入AI伺服器高速線材供應鏈，營運焦點明確轉向高附加價值產品。

建舜電表示，去年第四季起受美中關稅不確定性影響，客戶提前拉貨，使近四季營收維持在平均約7.6億元水準，淡旺季差異縮小。公司同步調整產品結構，電子成品採取「純加工」接單方式，降低材料金額後，營收組合更集中於線裝與高頻產品兩大類別，占比合計約八成，營運體質較過去改善。關於應收帳款與庫存金額皆較去年底收斂，整體營運韌性明顯提升。

在產品面，Thunderbolt是建舜電今年的最大亮點，公司於二月啟動認證、六月取得英特爾授權，並於第四季正式量產出貨。Thunderbolt與USB4（40G／80G）、SlimSAS、NCIO、MCI-DOS等高速規格均導入量產，應用範圍涵蓋雲端儲存、AI伺服器與邊緣運算。公司具備抽線、SMT、自動化組裝、可靠度驗證、失效分析等一站式能力，使其能同時服務高速線與伺服器線材開發，是取得國際大廠採用的關鍵。

建舜電指出，今年上半年規劃的AI伺服器線材，在第二季至第四季全面開出，包括伺服器線纜、內部高速線結構與多項雲端儲存用線材。公司已開始向AI伺服器客戶出貨，標示正式跨入高速伺服器線材供應鏈。此外，醫療線也在第四季量產，成為今年另一個新應用領域。管理階層認為，AI伺服器、高速線材與Thunderbolt系列將成為2026年前主要成長動能。

產能布局方面，公司在中國蘇州、湖北及東莞均設有生產基地，其中東莞二廠定位為伺服器纜線的量產中心；泰國廠則具有十年以上生產經驗，並成為目前出貨比重最高的地區。泰國二期新廠完成驗收後，定位為高速線材與綠色製程的重要據點，具備雨水回收與低排放設計。今年泰國出貨比重接近五成，有利承接歐美客戶「去中化」需求。

在材料與環保規範方面，公司已導入無氟PIVX3材料，符合歐盟禁用氟化物要求；銅材部分獲客戶同意採用回收銅，以降低原材料使用量。建舜電亦完成集團範疇一與範疇二碳排放統計與驗證，並獲泰國政府頒發低排放企業獎項。

建舜電強調，隨著Thunderbolt、USB4與AI伺服器相關線材全面量產，公司今年成功完成產品轉型，在高速線材領域建立技術指標地位，未來將持續擴大高附加價值產品占比，並強化泰國與中國生產基地，以支撐客戶對高速與AI應用的需求。

