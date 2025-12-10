世界哪個國家「個人收入、財富」最不平均？ 台灣排名曝

根據最新發布的《2026年世界不平等報告》，台灣最富有的10%人口掌握著61%的個人財富，而最底層的50%人口財富占比4%。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新發布的《2026年世界不平等報告》，全球最富有的10%人口現在擁有四分之三的個人財富。收入方面的情況也大同小異，收入最高的50%的人獲得超過90%的收入，世界上最貧窮的一半人獲得的收入不到總收入的10%。

這份自2018年起每年發布的報告指出，2026年版的發行正值關鍵時刻。在全球範圍內，許多人的生活水準停滯不前，而財富和權力卻日益集中在頂層。

全球各國中，個人財富和收入這兩項指標，最不平均的國家都是南非居冠。

台灣個人收入最高的10%人群獲得總收入的48%，而收入最低的50%人群獲得12%。個人財富方面，最富有的10%人口掌握著61%的個人財富，而最底層的50%人口財富占比4%。

財富和收入水準並非總是成正比。最富有的人可能不是收入最高的人，這凸顯了人們收入和擁有財產之間長期存在的差距。財富是指一個人所有資產（如儲蓄、投資或房產）的總價值，減去其債務後所得的金額。

到2025年，全球最富有的10%人口擁有全球75%的財富，中間40%的人口擁有23%的財富，而最底層的50%的人口僅控制2%的財富。

北美和大洋洲是最富裕的地區

報告指出，到2025年，北美和大洋洲（兩者合併統計）居民的平均財富將達到世界平均的338%，成為全球最富裕的地區。該地區居民的收入份額也達到世界平均的290%，同樣位居世界第一。

歐洲和東亞緊隨其後，保持在世界平均以上，而撒哈拉以南非洲、南亞、拉丁美洲和中東的大部分地區則遠低於全球平均水平。

哪些國家的所得不均程度最高？

南非是世界上收入不平等程度最高的國家。收入最高的10%人群獲得了總收入的66%，而收入最低的50%人群僅獲得6%。

巴西、墨西哥、智利和哥倫比亞等拉丁美洲國家也呈現類似的趨勢，其中最富有的10%的人獲得了近60%的收入。

歐洲國家的情況則較為均衡。在瑞典和挪威，收入最低的50%人口約佔總收入的25%，而收入最高的10%人口的收入卻不到總收入的30%。

包括澳洲、加拿大、德國、日本和英國在內的許多已開發經濟體都處於中間水準。收入最高的10%人口約佔總收入的33%至47%，而收入最低的50%人口佔總收入的16%至21%。

亞洲的所得分配狀況不一。孟加拉和中國等國的所得結構較為均衡，而印度、泰國和土耳其等國的所得分配仍嚴重失衡，最富有的10%的人獲得了超過一半的收入。

台灣方面，收入最高的10%人群獲得了總收入的48%，而收入最低的50%人群獲得12%。

哪些國家的財富不平等程度最高？

在財富不平等問題上，南非再次位居榜首。最富有的10%人口掌握著85%的個人財富，而最底層的50%人口則負債累累，這意味著他們的債務超過了資產。

俄羅斯、墨西哥、巴西和哥倫比亞的情況類似，最富有的人攫取了70%或更多的財富，而最貧窮的人只得到2%到3%。

義大利、丹麥、挪威和荷蘭等歐洲國家的財富分配相對較為均衡。在這些國家，中間40%的人口佔了約45%的財富，而底層50%的人口所佔份額略高，但頂層10%的人口仍占主導地位。然而，瑞典和波蘭底層50%的人口所佔財富份額為負。

亞洲新興經濟體包括中國、印度和泰國也存在著嚴重的貧富差距。最富有的10%的人掌握著大約65%到68%的財富，凸顯了財​​富持續向頂層集中的現象。

台灣方面，最富有的10%人口掌握著61%的個人財富，而最底層的50%人口財富占比4%。

