決心科技脫鉤！中國首度將國產AI晶片列入官方採購名單

2025/12/10 17:39

中國政府將寒武紀、華為等AI產品列入政府採購名單。（摘自中國社群平台）中國政府將寒武紀、華為等AI產品列入政府採購名單。（摘自中國社群平台）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報10日報導，在美國總統川普放行輝達H200人工智慧（AI）晶片銷售中國前，中國首次將國產AI晶片列入其官方採購名單中。

知情人士透露，中國工信部近期將華為、寒武紀等中國企業生產的AI處理器列入其政府批准的供應商名單中。此舉旨在促進中國公部門採用國產晶片，並為本國晶片製造商帶來數十億美元的商機。

報導說，中國當局此舉先於川普9日宣佈解除美國出口管制，允許輝達出貨其先進AI H200晶片給「獲准的中國客戶」。不過，這些銷售仍可能面臨華府的國會議員以及中國政府的阻礙。

知情者說，中國最新的採購名單尚未公佈，不過一些政府單位以及國有企業已接到指導文件。儘管這些機構已被要求支持在地晶片製造業者，但這將是公部門首次接獲書面指示。

中國政府此舉展現，北京降低依賴美國技術，並在與美國的AI競爭中，扶植本國半導體產業的決心。

報導說，該名單對每年斥資數十億美元採購資通訊產品的中國政府單位、公家研究機關與國有企業設定採購指南。

過去幾年，中國國產微處理器取代超微、英特爾產品，以及作業系統取代微軟視窗已被列入該名單。中國政府的最新之舉也展示對國產AI晶片的信心，其效能水準足以取代美國相關產品。

