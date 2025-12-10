血淋淋教訓！安世前執行長：中企一收購就密謀轉移技術至中國

安世半導體生產汽車、家電等關鍵半導體。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕紐約時報10日報導，荷蘭晶片製造公司安世半導體（Nexperia）前執行長謝柏（Frans Scheper）指出，中國聞泰科技2019年收購該公司後，其負責人便開始謀畫將安世的研究與技術轉移中國。報導說，這是中企收購外國科技公司成為國安問題的鮮活例子。

報導指出，聞泰的這項行動正值中國試圖打造其關鍵半導體產能之際，而該行動幾乎沒有受到任何阻力。據悉聞泰部份成立資金來自中國政府基金。

如今，隨著荷蘭捲入美中關鍵科技爭霸中，相關行動成為地緣政治博弈的核心。而生產汽車與家電基礎晶片的安世半導體成為中企收購外國科技公司即使在多年後，仍能引發國安問題的生動例證。

荷蘭官員9月間採取不尋常措施，接管安世，引發一連串撼動全球汽車產業的事件。他們援引的疑慮是安世中國母公司將把關鍵技術轉移出歐洲。

謝柏說，事實上早在2019年，從聞泰控股股東張學政掌控安世那一刻起，便亟思將安世的研究與智慧財產轉移至中國。安世在歐洲、美國與亞洲有數千名員工，其產品對汽車製造以外的產業也至關重要。

他指出，他很早就通知荷蘭官員張學政的計畫。他說，「我告訴他們這些研究與智慧財產對奈美根、漢堡與曼徹斯特有多重要」，他意指安世在荷蘭、德國與英國的營運城市。

他表示，張學政也施壓他2020年提退休。張接任為安世執行長，突顯他掌控該公司的意圖。謝柏表示，荷蘭官員早在2020年便知道張學政在中國有竊取商業機密的前科。

荷蘭直到2023年才正式啟動外國收購審查程序，安世的收購案是由美國財政部旗下的外國投資委員會進行審查，他指出，當時荷蘭官員也對該交易進行評估。

在當時，安世生產的基礎晶片並未被視為是安全議題，在華府對中國技術採取強硬立場，對歐企產生新壓力後，荷蘭直到最近才關注張學政。

今年初，美國官員暗示，將採取管制措施，使與華府「實體清單」企業的控股子公司做生意更加困難。安世母公司聞泰被控協助北京取得並轉移關鍵晶片製造技術，已被列入該清單。

該事件驚動荷蘭政府，6月荷蘭官員在與美國商務部工業與安全局舉行的會議上，張學政的角色再度被提出來，美方認為「公司執行長仍同一個中國老闆，本身就是個問題」。

