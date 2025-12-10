自由電子報
良維11月營收創同期新高 明日法說聚焦AI展望

2025/12/10 16:45

良維看好今年第四季營運將成為歷年最強單季表現，明日法說會將釋出旗下AI大電流產品展望。（良維提供）良維看好今年第四季營運將成為歷年最強單季表現，明日法說會將釋出旗下AI大電流產品展望。（良維提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠良維 （6290）受惠於北美雲端服務供應商（CSP）與品牌廠等終端客戶強力拉貨，11月營收創下歷年同期新高，前11個月累計營收同步寫下歷年新猷，管理層看好今年第四季營運將成為歷年最強單季表現，明日法說會將釋出旗下AI大電流產品展望。

法人觀察，AI模型規模持續擴大，AI伺服器對於數據傳輸速率和效率的要求比以往更高，全球雲端服務供應商積極投入基礎設施擴建，各國政府對於主權AI的「軍備競賽」仍為現在進行式，帶動高階資料中心設備的需求強勁成長，相關供應鏈雨露均霑。

回顧良維第三季財報，單季稅後淨利4.11億元，季增144%、年增245%，創單季新高紀錄，每股純益（EPS）2.58元，季增143.3%、年增244%；前三季累計稅後淨利9.87億元、年增45.6%，每股盈餘6.2元、年增44.13%。法人看好2025全年每股盈餘上看9至10元，明年有機會再登巔峰。

