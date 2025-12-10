嘉里大榮推AI賦能物流 打造全方位供應鏈解決方案

嘉里大榮（2608）今日舉行法說會，圖為協理胡明昌。（嘉里大榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕嘉里大榮物流（2608）今日舉行法說會，嘉里大榮表示，物流不僅是運輸流程，更是串聯產業脈動與日常生活的重要動力，面對全球供應鏈的快速變局，將以「六大核心利基 × 三大營運策略」為雙軸驅動，全方位提升營運韌性與市場競爭力，邁向永續成長。

嘉里大榮的六大核心利基，分別為，以綿密運輸網絡結合AI技術強化路線貨運效能；運用多溫層倉儲與專業低溫車隊提升冷鏈服務品質；醫藥物流導入倉配一體化系統，提供符合 GDP標準的高規格物流方案；在保稅物流領域深耕科學園區高科技產業，打造一站式供應鏈服務；並持續優化快遞服務的最後一哩路效率，積極布局 B2C、C2C 與跨境電商市場，整合海空運能量，提供客戶全方位國際運輸服務。

請繼續往下閱讀...

嘉里大榮說，將以「三大營運策略」推動組織運作升級，包括透過流程再造與效能提升，檢視並簡化內部作業、消除重複與低效工序，以提升人均產值並集中資源於高價值服務；以組織活化與目標導向，建立結果導向的績效文化，並以目標管理（MBO）對齊公司戰略、強化執行動能；以及推動數位治理與精準管理，深化資訊系統應用、落實數據化決策，並將關鍵績效指標 （ KPI ） 追蹤細緻化至各項執行步驟，使營運數據即時可視化，進一步提升決策品質。

嘉里大榮2025年前三季合併營收達新台幣96.32億元，較去年同期成長3.29%。其中貨運運輸收入達80.87億元，年增2.5%；物流及其他收入達15.45億元，年增7.67%。營業毛利微幅成長至17.74億元，毛利率約18.42%。受營業費用增加影響，稅後純益為8.59億元，較去年同期減少4.56%，每股盈餘為1.55元。而前三季車輛汰舊換新達成率79%，綠色採購達成率75.5%，全面更換LED綠能燈具與凍庫機組變頻化，降低能耗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法