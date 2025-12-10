自由電子報
雙11弱於去年 富邦媒、網家11月營收皆年減

2025/12/10 16:22

momo富邦媒、PChome網家今日公告11月營收。（資料照）momo富邦媒、PChome網家今日公告11月營收。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣本土電商momo富邦媒（8454）、PChome網家（8044）同步公告11月營收。儘管11月有電商年度最大促銷檔期雙11購物節，但富邦媒11月營收146.8億元、網家11月營收43.27億元，都較去年衰退。

富邦媒11月營收146.8億元，月增88%、但年減5.74%，前11月累計營收為994.7億元、年減3.25%；網家11月營收為43.27億元，月增39%、年減0.78%，前11月累計營收為333.14億元、年減2.18%。

富邦媒指出，受到雙11促銷、普發現金政策帶動，平台消費動能回升，唯電商產業競爭加劇、消費者需求分散，使單月營收年減，不過整體營運節奏保持穩健，展現平台在激烈競爭中的成長韌性。

富邦媒也說，雙11檔期平台流量大幅成長，momo Ads在多元產品布局與技術升級下，投放品牌數較去年增加近40%，廣告效果同步提升，且動能並未隨雙11結束而回落，將持續推動AI自動化與渠道拓展，提升廣告對營收、獲利的貢獻。

