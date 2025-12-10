台灣虎航11月營收月減年增 看好業績到明年首季

台灣虎航看好業績到明年第一季。（擷取官網攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航11月自結營收12.6億元，月減19.74%，年增約6.4%，創同期歷史新高，累計1月至11月營收154.13億元，亦續創新高。台灣虎航指出，隨整體旅遊市場穩健，班次較同期增加12.7%，整體第四季出遊氣氛佳而維持高乘載，目前第四季整體平均載客率預估為88%，並看好業績可受耶誕、跨年及農曆新年延續到2026年第一季。

台灣虎航日前董事會正式通過「第三代機隊計畫」，將以增租11架、增購4架規劃，增加共計15架A321neo新機，並另外取得4架購機選擇權。

請繼續往下閱讀...

台灣虎航指出，此次機隊增長計畫除了擴大營運規模外，中長期將可維持機隊年輕化，預計至2028年全機隊平均機齡為3.1年。透過新世代A321neo優異的燃油效率與航程效能，以及座位配置可自現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本亦較現有A320neo再減少11.2%，藉由每架次的載運人次提升進而降低成本並提高獲利能力，強化營運效率。屆時台灣虎航的機隊規模將為15架A320neo及15架A321neo，總機隊將達30架。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法