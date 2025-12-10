爛尾建案又添一例 大安區單價百萬建案遭法拍

遭法拍建案的地下1樓則有鋼筋外露、漏水的情形。（翻攝自台灣金服）

〔記者徐義平／台北報導〕「爛尾建案」受害者又增加。台北市大安區驚傳出現每坪單價破百萬元的爛尾建案，根據法拍業者網站發布，只蓋到一半、鋼筋裸露的樂業街預售案「大安文樺」（又名「大安上品」）遭到法拍，一拍底價高達5億4975萬元，預計24日執行拍賣。

根據內政部實價網揭發布資訊，該建案層在2022年上半年揭露兩戶預售屋實價，均為3樓戶別，其中一戶總價2650萬元、另一戶總價2625萬元，每坪單價分別約108.91萬元、109.12萬元。

請繼續往下閱讀...

現況有漏水

根據台灣金服公告，遭法拍建案坐落台北市大安區樂業街118巷內，現況為3層樓未完工建物，而且地下二樓因施工不良出現漏水，地下1樓則有鋼筋外露、漏水的情形，且連續壁施工不良，至於，1至3樓現場則有堆置建築材料、鷹架等，全案若拍定將依現況點交。

根據樂居網站市調資料顯示，該建案基地約130坪，規劃有18戶、2至4房格局均有，預計興建地上6層，預計完工時間原本設定在去年3月。

寬頻房訊表示，政府祭出多波金融緊縮政策打炒房，讓許多資金有限的小型建商陷入絕境，今年已有幾家建商因資金斷鏈或周轉不靈而倒閉。而該建案預計興建地上6層、地下2層的住宅，雖說該案基地位處精華區，但得標人後續仍需自行負擔收尾工程，在目前房市不景氣狀況下，預計要等到後面拍次才有機會拍出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法