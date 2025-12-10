中企持股近1/3！美聯邦眾議員籲國務院注意與中共關係的美企

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾致函敦促國務卿魯比歐注意與中共關係匪淺的美企。圖為穆勒納爾2023年2月28日在1場國會聽證上對證人提問。（美聯社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和黨籍聯邦眾議員、眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）9日致函美國國務卿魯比歐，表達對礦業集團「艾芬豪大西洋」（Ivanhoe Atlantic）與中國共產黨的關係的擔憂。

穆勒納爾在信中說，他要提醒魯比歐「注意一些獲得國務院支持、但中國共產黨有著令人擔心的關係的公司。這類公司之一，就是與中國國營企業的關係有據可查的『艾芬豪大西洋』」。今年7月，美國駐賴比瑞亞大使館支持「艾芬豪大西洋」與賴國簽署1項價值約18億美元（約台幣561.46億元）的協議，以打造1條連接幾內亞與賴比瑞亞的鐵路走廊。

請繼續往下閱讀...

根據該公司網站，「艾芬豪大西洋」的主要股東是I-Pulse Inc.，此為1家由費里德蘭（Robert Friedland）創辦與擔任董事長的美國公司；此外，費里德蘭同時也是多倫多上市公司「艾芬豪礦業」（Ivanhoe Mines）的創辦人與共同執行長。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，近33%的「艾芬豪礦業」股份，握在中國中信集團（CITIC Group）與「紫金礦業」（Zijin Mining）旗下部門的手中。

「艾芬豪大西洋」在給路透的聲明中說，該公司與「艾芬豪礦業」是各自獨立的實體；提及「艾芬豪礦業」的股東，並錯誤暗示「艾芬豪大西洋」被控制或受影響，「這是極其錯誤與具有誤導性。」「艾芬豪礦業」則因非正常工作時對尚未回應置評要求。

但穆勒納爾把「艾芬豪礦業」與「艾芬豪大西洋」形容為姐妹企業，並稱有中企持股「艾芬豪礦業」，是中國共產黨如何透過間接少數持股投資來確保關鍵礦產供應鏈的一例，此為中國的「兩個市場兩種資源」戰略的一環。

「艾芬豪大西洋」說，將該公司稱為「艾芬豪礦業」的姊妹企業並不正確。

穆勒納爾還在信中向魯比歐指出，美國聯邦傳播委員會（FCC）已將中國中信集團的電信服務，列入「對美國國安或美國人民安全構成令人無法接受之風險」的黑名單；至於紫金礦業因在中國使用強迫勞動，已在2025年被列入「防止維吾爾人強迫勞動法」（UFLPA）的實體清單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法