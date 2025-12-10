看到台積電擴廠著急了！韓擬砸近千億元蓋晶片代工廠

韓國正考慮投資4.5兆韓元（台幣956億元）建造一座晶片代工廠，用於生產晶片。該項目將由國家和私人投資共同出資。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓產業通商資源部周三（10日）表示，韓國正考慮投資4.5兆韓元（30.6億美元，台幣956億元）建造一座晶片代工廠，用於生產晶片。該項目將由國家和私人投資共同出資，旨在確保韓國繼續保持半導體強國的地位。

隨著台灣台積電今年將新建9座晶圓廠，其中，6座晶圓廠與一座先進封裝廠位於台灣，兩座晶圓廠位於海外，韓國為因應全球需求，大額投資蓋廠，展現試圖追上和保持製造領先的努力。

週三，總統李在明主持召開了一次會議，三星電子和SK海力士等晶片製造商的高管，以及政策制定者和專家出席了會議，制定在人工智慧時代保持韓國在儲存晶片領域領先地位、加強代工業務和擴大無晶圓廠晶片設計的計劃。

韓國產業通商資源部在聲明中表示，韓國將考慮建立一個由公共和私營部門共同支持的12吋40奈米晶圓代工廠，以幫助無晶圓廠企業開發和測試晶片。

南韓國防部表示，鑑於國防相關半導體產業99%的供應依賴進口，南韓也將尋求在本地生產國防相關半導體。聲明稱，政府將考慮在相關法律中加入一項條款，規定在國家安全基礎設施建設中優先採購國產半導體。

聲明稱，將在李在民的領導下成立一個半導體特別委員會，作為國家晶片政策的控制中心。

相較於台積電積極擴產，在2017年～2020年間，台積電平均一年興建3座新廠，2021年～2024年平均已上升到5座新廠，而2025年則計畫在全球興建高達9座新廠，包括8座晶圓廠和1座先進封裝廠。

