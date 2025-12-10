川普質疑部分Fed理事任命合法性 指部分任命文件由自動簽名筆簽署

川普表示，他「剛聽說」前總統拜登對Fed的4項任命都是以自動簽名筆批准的，並暗示其中可能包括Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）質疑部分美國聯準會（Fed）理事任命的合法性，指稱前總統拜登（Joe Biden）在任命或續任部分Fed理事時，使用自動簽名筆機（autopen）簽署相關文件。

綜合媒體報導，川普週二（9日）在賓州的大型集會上表示，他「剛聽說」前總統拜登對Fed的4項任命都是以自動簽名筆批准的，並暗示其中可能包括Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。

自動簽名機是機械或電子機械裝置，主要用於自動複製手寫簽名。

報導指出，現任Fed理事中，副主席傑佛遜（Philip Jefferson）、巴爾（Michael Barr）以及庫克（Lisa Cook）均由拜登任命；加上由川普任命但由拜登續任的鮑爾，拜登任命的成員在理事會中占多數。

川普在會中還點名美國財政部長貝森特（Scott Bessent）調查此事，並表示「我們先拿掉兩個也行」。

川普近年持續批評Fed維持高利率、拖累經濟成長，並多次公開抨擊鮑爾「行動太慢」，此次指控也被外界視為他對Fed長期不滿情緒的延伸。

