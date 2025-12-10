飛宏啟動轉型2.0 三大領域驅動明年營運回溫

飛宏看好明年營運將由高功率電源、EV汰換潮與低軌衛星三線帶動。（飛宏提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠飛宏（2457）總經理林冠宏今天在線上法說會表示，公司已經啟動「轉型2.0」策略，明年營運將由高功率電源、EV汰換潮與低軌衛星三線帶動，手機等低毛利訂單已策略性調降，研發與產能配置同步朝高階應用集中，助攻合併毛利率向上成長，集團整體營運將較今年改善。

林冠宏指出，公司已將手機電源中低毛利訂單調整，並轉向高功率產品線，包括Switch、Open Frame與Redundant系列。高功率產品已完成260瓦、550瓦、950瓦多個版本，1000瓦至2000瓦亦陸續開發中，目前網通客戶對於設計與價格均表滿意，待產品完成即可進入商務洽談，目標2026年完成全產品線，作為未來切入AI伺服器電源的前置佈局。

在新興市場部分，受惠於低軌衛星需求維持強勁，飛宏已成為美國主要客戶的核心供應商之一，今年營收貢獻約5%，明年此區塊營業額有機會年增五成，帶動整體營運動能。公司也同步擴大研發團隊與資源，明年研發費用占營收比重將由7%提升至約10%。

電動車充電樁子公司馳諾瓦今年因美國關稅與政策不確定性，使主要客戶延後專案，相關業務下滑二至三成。不過，整體需求並未消失，只是遞延至明年，且電動車既有設備已進入「汰換潮」，搭配歐洲、日本與紐澳市場穩健，2026年EV業務成長目標為25%。馳諾瓦目前直流電（DC）產品營收占七成、交流電（AC）占三成，明年DC比重將持續提高。

談到明年營收佔比預估，飛宏預估集團旗下工具機15%，網通與低軌衛星20%-25%，手機/筆電/電競（遊戲機） 10%，智慧家電及其他20%，EV充電樁30%-35%。產能配置方面，因應客戶的「中國+1」策略，飛宏越南產線比重將由今年五成提高到明年六成。東莞兩座廠區則規劃整併，提升稼動率並降低固定成本。

展望明年，林冠宏表示，由於電子產業受原物料上漲影響，整體價格結構可能調整，但對公司而言，若客戶端接受同步調價，將有助於改善毛利表現。不過仍須進一步留意調價之後的訂單數量變化，飛宏將與客戶保持密切聯繫。

