勞工必看！勞工退休金重點與常見問題完整解析

〔財經頻道／綜合報導〕勞工退休金（俗稱勞退）是多數勞工退休後的主要生活資金來源之一。以下整理勞退制度的重點與常見問題，帶你快速了解退新制、舊制差異、請領方式、計算方式、自請退休條件，以及勞退基金收益分配等實用重點。

一、勞退分為「舊制」與「新制」

勞退是雇主依法為員工存的退休金，有「新制」和「舊制」之分。

●勞退舊制：

依《勞動基準法》規定，由雇主提撥並管理的退休金制度，主要保障民國94年7月1日新制上路前受雇的勞工。

●勞退新制：

94年7月1日起依《勞工退休金條例》實施，由雇主按月提繳至勞保局管理個人專戶，專戶所有權屬於勞工本人。

舊制的退休準備金屬於雇主所有，勞工離職或公司關廠，年資可能歸零。新制則可「帶著走」，不受轉職或公司倒閉影響。

二、怎麼判斷自己是勞退新制還是勞退舊制？

要知道自己是勞退新制還是舊制，最快方式是看到職日：94年7月1日後到職一律新制；94年7月1日以前到職者，則依當年有無選擇轉新制而定；不確定可向公司人資或勞動部勞工保險局查詢。

三、舊制退休金請領條件與注意事項

若勞工屬於舊制，或仍保留舊制年資，在請領勞退時須符合下列《勞動基準法》第55條任一自請退休條件：

●年滿55歲， 且在同一事業單位工作15年以上。

●在同一事業單位工作25年以上（不分年齡）。

●年滿60歲， 且在同一事業單位工作10年以上。

這邊勞工要注意的是，勞工必須在同一個單位任職，才具有請領資格，若勞工中途離職、公司解散或轉換雇主，舊制年資就會歸零，無法領取舊制退休金。

四、舊制退休金如何計算？

舊制年資的勞工退休金要計算請領金額，必須先換算基數。

基數計算方式：

年資前15年，每年給付2個基數。

超過15年，每年給付1個基數。

計算公式：

舊制退休金 = 平均工資 × 基數

這裡勞工要注意的是，上述平均工資不是勞保投保薪資，也不是薪資單上的底薪，它指的是勞工退休當日往前推6個月的平均工資。另外，舊制退休金必須向雇主請領，而非向勞保局申請。

五、新制勞退請領條件與方式

新制勞退請領資格：

依照《勞工退休金條例》第24條，勞工年滿60歲，無論在職與否，即符合請領新制勞工退休金的資格。60歲前若喪失工作能力，可提前請領。

若未請領即死亡，由遺屬一次請領；若有遺囑，可指定受益人。

請領方式：



工作年資滿15年以上，可選擇「一次退休金」或「月退休金」。

工作年資未滿15年，只能選擇「一次退休金」。

這裡勞工要注意的是，請領方式一旦決定，就不能夠後悔更改。

六、新制退休金的收益如何分配？

勞退基金由勞動基金運用局統一投資，收益每年平均分配至勞工個人專戶。許多勞工好奇如果勞退基金運用產生虧損，會影響自己勞退本金嗎?

答案是「不會的」。若當年度勞退基金虧損，政府會負責補足，並至少給予相當於銀行固定存款利率的收益，稱為 「保證收益」。因此勞工的本金與最低收益均受到保障。

七、一次領完的新制退休金後又就業，還能再領嗎？

答案是「可以」。若勞工一次領完退休金後又重新受僱，雇主仍會繼續提撥勞退。新提繳的部分 每滿1年即可再次請領，稱為「續提退休金」。

八、月領退休金如何發放？

月領退休金會按照勞工個人專戶裡的本金加收益，代入公式算出勞工的月領金額。每3年會依收益狀況調整月領金額。

這裡勞工要注意的是，新制月領並非「終身領」，領到個人專戶餘額用完即停止，與「勞保老年年金」終身給付不同。

