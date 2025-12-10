「泰」瘋狂！龍頭黃金交易商營收超越政府1年預算

地緣政治風險上升，以及在美國關稅影響下，泰國經濟走向的不確定性，正促使一波又一波泰國人涌入黃金市場。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全民「搶金」太瘋狂！泰國龍頭黃金交易商一年營收竟然超過泰國政府全年的預算。

彭博報導，泰國最大黃金交易商華生行（Hua Seng Heng）首席執行長塔納拉特·帕薩翁塞（Tanarat Pasawongse）表示，前所未有的金價水平和零售銷售激增，將推動華生行今年的營收達到創紀錄的5兆泰銖（約1570億美元，台幣4.9兆元）。此一數字甚至將超過泰國政府約3.8兆泰銖的2026財年支出計劃，顯示出在低利率與股市低迷的背景下，泰國有大量居民將黃金視爲財富儲藏手段並積極買入。

帕薩翁塞表示，地緣政治風險上升，以及在美國關稅影響下，泰國經濟走向的不確定性，正促使一波又一波泰國人涌入黃金市場。

50歲的帕薩翁塞是家族第三代繼承者，其家族於1950年在曼谷唐人街核心地帶創立華生行這家公司。帕薩翁塞說：「對泰國人來說，從小就耳濡目染：只要攢夠錢就去買黃金。過去十年裏，黃金每年大約能帶來10%的回報。去年回報率增到70%。」

黃金作爲泰國長期以來的傳統儲蓄工具，在經濟不確定性加劇之際，正日益成爲家庭財富配置的核心。由於泰國股市回報爲負、利率接近歷史低位，黃金對零售投資者而言成了爲數不多的亮點之一。

不過，這股熱潮也引來監管機構的審視。近幾個月來，泰國監管部門因擔心黃金交易浪潮可能掩蓋非法資金流動並影響泰銖匯率波動，而收緊相關監管。

泰國央行表示，有些時候黃金交易中有10%—20%與泰銖匯率的波動相關。央行尚不確定新的信息申報要求是否會放緩泰銖的升值，但央行助理行長Chayawadee Chai-Anant表示，央行將利用這些數據來「評估並分析黃金與泰銖走勢之間關聯的根本原因」。

