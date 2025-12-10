台達電AI電源出貨續強 11月營收創同期新高

台達電指出，能源基礎設施商機未來可望呈現爆發式成長，助攻集團未來新成長曲線。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於旗下AI伺服器電源、液冷散熱系統出貨暢旺，11月營收505.43億元，月減11.9%、年增37.9%，創下歷年同期新高，今年前11個月營收累計為5011.99億元、年增31.06%，同寫歷史新猷。

台達電11月四大業務範疇營收比重分別為電源及零組件54%、基礎設施32%、自動化9%、交通5%。對於AI產業展望，管理層認為中長期發展方向不變，隨著AI所需算力與用電量急速攀升，旗下相關營收貢獻程度已達兩至三成，高階伺服器電源訂單能見度持續看到明年。

台達電指出，能源基礎設施商機未來可望呈現爆發式成長，助攻集團未來新成長曲線。關於非AI業務，電動車、工業自動化領域都是短空長多，樓宇自動化短期較易受經濟不景氣、市場相關支出縮減影響，不過，智慧樓宇是台達電長期看好的應用領域，因此本月1日已決議以每股100元的現金，收購旗下持股約56.88%的安防廠晶睿通訊（3454）全部股權，交易總額約37.33億元。

台達電看好晶睿在影像監控與安防技術具深厚基礎，是集團樓宇自動化事業範疇的重要支柱。面對國際市場節奏加快、需求轉變更為劇烈，兩家公司以往各自為獨立上市公司，整合速度與資源調配皆受限，透過完全收購，可讓決策鏈更短、反應更快，並提升跨部門協同與資源效益。

