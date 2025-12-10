機械出口連10紅景氣升溫 工具機恐探16年新低

機械出口景氣回溫，工具機恐慘寫2009年來新低。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會公布1至11月台灣機械設備進出口統計速報，受惠AI、高效能運算與雲端需求擴增，電子設備及檢量測設備出口表現亮眼，推升整體機械出口動能。11月機械出口以美元計算年增21.1%，已連10個月正成長，機械景氣回溫趨勢明確。不過，工具機出口持續疲弱，全年出口值恐僅約20億美元，寫2009年金融危機以來新低，產業營運面臨嚴苛挑戰。

公會統計指出，11月機械出口金額達29.5億美元，較去年同期24.37億美元成長21.1%；換算新台幣約913.38億元，年增16.5%。累計1至11月出口達288.66億美元，年增8.5%，以新台幣計約8,973.67億元、年增5.3%。

前11月出口前三大產品依序為:檢量測設備49.90億美元，占比17.3%，年增15.0%；電子設備49.02億美元，占比17.0%，年增7.9%；工具機18.28億美元，占比6.3%，年減8.8%。

機械公會表示，AI浪潮帶動終端設備需求成長，11月電子設備出口大增48.3%、檢量測設備成長18.4%，是推升機械出口重要關鍵。反觀工具機持續深陷低迷，11月出口僅1.65億美元，年減14.8%，對美出口銳減27.7%，對中國也減少12.6%；因受到市場需求動能不足、新台幣相對強勢影響，企業接單壓力沉重。

出口地區方面，台灣今年對美、中出口均回溫，前11月對美出口75.16億美元、年增14.2%，占比26%；對中國出口65.77億美元、年增6.2%，占比22.8%；日本則以22.22億美元居第三位。機械公會認為，全球景氣不確定性減緩後，近兩月對美、中出貨均呈雙位數成長，全年出口可望較去年增加約9%。

不過，匯率仍是產業競爭力關鍵變數，機械公會指出，新台幣自2021年至今僅貶值9.8%，但日圓同期貶值高達52.2%，價差已擴大逾四成，以往台灣設備較日本低2至3成的價格優勢已不復見，使工具機出口承壓、訂單明顯下滑。

