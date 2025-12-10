亞馬遜宣布在印度投資1兆元 創造100萬個就業崗位

亞馬遜今（10）日宣布，將把在印度的投資金額增加近1倍。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕亞馬遜今（10）日宣布，將再向印度投資超過350億美元（約台幣1兆元），旨在擴大出口、創造就業機會和投資人工智慧領域。

根據《法新社》報導，亞馬遜10日在1份聲明中表示，公司已計劃到2030年在印度所有業務領域投資超過350億美元。此前亞馬遜已在印度投資近400億美元（約台幣1.2兆元）。

亞馬遜指出，投資重點將放在業務擴張以及三大戰略支柱上，分別是人工智慧驅動的數位化、出口成長和創造就業機會。

亞馬遜聲稱，已在印度投資建設實體和數位基礎設施，包括交通網路、資料中心、數位支付基礎設施和技術開發。

亞馬遜補充，投資將為印度創造100萬個就業崗位，使累計出口額達到800億美元（約台幣2.4兆元），並為1500萬家小企業帶來人工智慧的相關益處。

亞馬遜高管阿加瓦爾（Amit Agarwal）表示，公司很高興能繼續成為印度經濟成長的催化劑。

印度是南亞第五大經濟體，預計今年底其網路用戶將超過9億人。

