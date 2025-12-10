屏東火車站公辦都市更新案今簽約 將興建當地第一高樓

「屏東火車站公辦都市更新案」興建大樓模擬圖。（內政部提供）

〔記者徐義平／台北報導〕又一個公辦都更案動起來。耗時多年整合土地、歷經4次招商的「屏東火車站公辦都市更新案」總算找到最優投資者並在今日舉行簽約儀式，未來將興建1幢3棟的地上20層、地下4層的住商複合式大樓，大約5年左右可以完工，投資金額落在70至80億元，興建完成後將是屏東第一高樓。

內政部次長董建宏表示，該案基地座落屏東車站東側站區街廓、面積超過2600坪，未來興建住商複合式大樓，其中1至3樓規劃商場，4樓則規劃住宅公共設施以及綠色平台，5樓至20樓規劃為住宅。

投資者達麗建設指出，粗估住宅戶數有771戶，以目前行情來看，每坪房價可能落在4字頭。

該案是交通部台鐵局主辦，而內政部則是在2015年便開始補助台鐵局辦理，也是一件「大眾運輸導向開發 （TOD）」的成功案例，董建宏指出，該案完成開發後，將串聯臺鐵屏東站與屏東轉運站，不僅是當地的交通樞紐，相距縣立體育館、屏東公園、太平洋百貨、環球購物中心及屏東榮民總醫院的車程也不到5分鐘。

