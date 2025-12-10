星宇航空11月營收月減年增 明年進入交機高峰期

星宇航空明年進入交機高峰期。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）11月營收為35.25億元，月減4.6%，年增18%。累計1~11月營收達399.19億元，較去年同期成長25%，創歷年同期新高。

星宇指出，11月客運營收27.04億元，年增8%，貨運營收為4.57億元，月增9%、年增44%，主要是受惠於年底節慶鋪貨旺季及全球AI伺服器動能持續暢旺，支撐貨運營收穩健成長。

請繼續往下閱讀...

星宇航空目前機隊總數為28架，分別是13架A321neo、5架A330neo及10架A350-900，而明年將進入交機高峰，預計於明年底前加入15架新機，其中包含3架A321neo、6架 A330neo以及6架 A350-1000，屆時機隊總數將擴增至43架，而廣體機占比也將提升至超過60%，大幅強化中長程運能。

星宇航空與阿提哈德航空持續深化共掛班號布局，旅客可透過阿提哈德航空航班順暢銜接至阿布達比，再延伸轉飛布拉格、布魯塞爾等歐洲主要城市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法