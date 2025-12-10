中獎人注意！電子發票平台暫停服務18小時 這段時間不能兌獎

財政部公告，電子發票整合服務平台將於12月19日晚上6點至12月20日中午12點暫停服務。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為了執行服務升級作業，財政部公告，電子發票整合服務平台將於12月19日晚上6點至12月20日中午12點暫停服務，營業人端POS機仍可照常開立電子發票，不影響民眾消費以手機條碼及其他載具索取雲端發票，但該期間實體及網路通路兌領發票中獎獎金暫停。⠀⠀

財政部說明，為了執行平台服務升級維護作業，作業期間將暫停以下服務：

一、消費者：本平台與統一發票兌獎APP雲端發票查詢、捐贈、申請手機條碼、載具歸戶等服務；超商多媒體服務機（Kiosk）雲端發票服務；實體及網路通路兌領發票中獎獎金。

二、營業人：電子發票傳輸軟體（Turnkey）上傳電子發票；本平台開立、接收電子發票等所有服務；營業人會員載具平臺與本平台連線服務；API介接發票相關服務。

財政部表示，營業人若有今年11-12 月期電子發票字軌號碼數增加需求，請在12月18日前向所在地國稅局申請，並在12月19日日下午4點前於電子發票整合服務平台完成發票字軌號碼取號。財政部表示，升級維護期間造成不便，敬請見諒，若有任何問題，歡迎撥打24小時客服專線「0800-521-988」。

