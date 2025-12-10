表後儲能用MIT電芯享補助 聯光通助台鋼明年5廠「電力變現」

長庚國際能源董事長王貴雲、聯光通董事長林郁昌。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台鋼集團旗下聯光通（4903）宣布跨入儲能。有別於表前儲能，聯光通鎖定「表後儲能」，並在集團旗下鋼廠慶欣欣練兵，明年將擴大到慶欣欣二期、榮剛（5009）、精鋼（1584）、春雨（2012）、易昇鋼鐵等5家集團鋼鐵廠設置儲能，儲能總量上看50MWH，市場估計投資成本超過6億元，不過政府明年推出使用國產電池芯補助，聯光通預估成本可望降低40%。

聯光通總經理賴浩民解釋，表後儲能收益來自台電的「批次電價」與搭配需量競價回饋，每度價差達到8元，去年11月在慶欣欣廠內蓋5.6MWH儲能，履行政府要求的用電大戶條款義務，全年電費可節省850萬元，約5、6年即可回收。

台鋼集團認為建置表後儲能效益浮現，加上政府鼓勵使用國產電池芯，明年起補助每MWH補助500萬元，以每MW成本1000萬到1200萬元估算，補貼約佔成本40%，「補助非常重要」。賴浩民表示，電芯是儲能設施關鍵，為避免紅色供應鏈衝擊，因此選定長庚國際作為夥伴。

賴浩民提到，獲得補助除有國產條件外，還要是在工業地的條件，但回歸最關鍵仍是商業模式，以國內三大耗能產業半導體、鋼鐵、石化而言，必須要適合台電的「批次時間電價」，半導體幾乎是24小時生產賽跑，並不適用。

而鋼鐵業生產可調整配合，以尖峰時段有6小時為例，雖下午3點半到晚上9點半有一部分是白天上班時間，但只要離峰存電並在尖峰使用，價差超過8元，且還能配合台電推出的需量競價等，收益可觀，也相對表前市場穩定。

台鋼的慶欣欣打頭陣，去年底儲能案場完工後已經省780萬元電費，全年可約省下850萬，投報率達到14%，估計5到6年可回收。

台鋼集團擴大到旗下五家鋼廠都加入，從基本民生鋼鐵到特殊鋼，製成有煉鋼、軋鋼等不同情境，但都會設儲能，將會是鋼鐵業儲能案場一條龍示範場域。

聯光通董事長林郁昌也談到，聯光通以光纖起家，參與台鐵、高鐵、北捷等重要交通建設通訊，未來聯光通將從「傳輸光」升級到「傳輸電」，正式踏入儲能領域，目前營收可區分三大業務，來自光纖、儲能與系統工程及服務，預計儲能領域會明年開始貢獻營收。

