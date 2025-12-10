預測美對台關稅15％機率高！李淳：台灣「造王者」靠實力非運氣

前外交部次長、駐歐盟代表李淳。（《Yahoo齊有此理》提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕經濟學家、前駐歐盟代表李淳今（10）日接受「Yahoo 齊有此理」專訪，針對川普政府可能帶來的貿易衝擊提出獨到見解。他預測台灣適用15%關稅的機率「非常高」，並強調台灣在 AI 世代是各國爭相拉攏的「造王者（Kingmaker）」。對於外媒形容台灣過度依賴半導體是「台灣病」，李淳則嚴正駁斥，認為台灣靠的是真功夫，絕非靠運氣的「荷蘭病」。

AI世代的「造王者」：想贏繞不開台灣

李淳指出，未來10至20年全球科技主戰場就是AI，而台灣在硬體製造上佔據了不可替代的地位。從台積電生產的最先進AI晶片，到市占約逾九成的AI伺服器組裝，台灣掌握了完整的生態圈。

「我們台灣有個特色叫做 Kingmaker（造王者），我們輔佐所有想要爭奪王位的人」，李淳形容，無論是輝達（NVIDIA）、蘋果還是 Google，只要想在 AI 賽局中勝出，都需要台灣的專業代工支持。這種硬體實力的絕對領先，讓台灣成為全球科技供應鏈的核心。

關稅預測：台灣有望比照日韓歐盟獲15%

面對美國關稅趨勢，李淳分析，雖然世界各國普遍面臨 20% 的壓力，但台灣極高機率會落在 15% 的優惠區間。

他解釋，美國僅對台灣、日本、南韓及歐盟要求「投資承諾」，這將台灣與日韓歐盟劃歸為同一戰略集團。既然日韓歐盟的平均關稅落在15%，台灣理應比照辦理。李淳強調，台灣赴美投資是供應鏈與國力的延伸，在滿足美方投資要求的情況下，台灣有足夠底氣爭取與盟友同等的待遇。

駁斥「台灣病」 李淳：應採「加法思維」而非拉下台積電

針對「經濟學人」曾以「台灣病」（類比荷蘭病）形容台灣產業失衡，李淳並不同意此說法。他指出，「荷蘭病」源於當年荷蘭靠運氣挖到天然氣導致產業單一化，但台灣是靠工程師的血汗與技術累積出的「真功夫」，這不是病，而是「榮譽徽章」。

不過，李淳也承認國內確實存在貧富不均與產業失衡的挑戰。他提出政府應採取「加法思維」：在維持高科技產業競爭力的前提下，加碼輔導紡織、工具機等傳統產業與中小企業，讓各行各業都出現「該領域的台積電」（如機能布料），而不是落入「減法思維」，為了平衡而把領先的高科技產業拉下來。他認為目前政府聚焦輔導中小企業的方向，完全符合台灣需求。

