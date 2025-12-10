大全聯首家全新賣場進駐桃園青埔 3大亮點拚10億元營收

全聯福利中心併購大潤發更名為「大全聯」後，首家全新打造的大全聯進駐桃園青埔商圈，全聯總經理蔡篤昌喊出大全聯青埔店擁有「好好買、好好吃、好好玩」三大亮點，年營收將挑戰10億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心併購大潤發更名為「大全聯」後，首家全新打造的大全聯進駐桃園青埔商圈，全聯總經理蔡篤昌喊出大全聯青埔店擁有「好好買、好好吃、好好玩」三大亮點，年營收將挑戰10億元。

蔡篤昌表示，大潤發上一次新開店是2010年開出苗栗頭份店，距今已過15年，此次再開新店，主要瞄準桃園市是全台人口成長率第一的城市，其中青埔又是桃園成長速度最快的區域，青埔里10年人口成長達30倍，主要是高鐵、機捷通車，吸引新住戶大量移入，以「小家庭」與「特休族」為主。

他說，大全聯青埔店以「好好買、好好吃、好好玩」3大亮點打造，地下1樓將近1,500坪賣場結合1樓美食與生活品牌專區，匯集約5萬種商品與超過25家品牌進駐，涵蓋餐飲、選物、時尚、生活與親子娛樂，打造青埔地區最完整、最具規模的一站式社區購物中心。

「好好買」：設置「５個專區」——我的烘焙房、我的鮮食集、全酒窖、全藥妝、全電器，提供「一站式」購物。

「好好吃」：引進「25個品牌」，以餐飲為主，涵蓋日式、韓式、港式、臺式，並包含下午茶。

「好好玩」：一樓有室內遊樂場、B1有「寶可夢」遊戲區，並規劃手作遊戲與課程，促進親子互動與社區交流。

