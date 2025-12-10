三星2奈米良率扯後腿 新款晶片無奈僅限國內採用

三星自研最新2奈米GAA製程Exynos2600晶片，由於持續存在良率不佳問題，加上與高通現有的協議下，該款晶片採用可能僅限於南韓。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕三星採用自研的最新2奈米GAA製程的Exynos2600晶片，由於持續存在良率不佳問題，再加上與高通現有的協議下，該款晶片採用可能僅限於南韓國內。

三星仍努力解決其下一代Exynos 2600晶片的良率問題，再加上三星與高通現有的協議，該晶片的採用範圍可能僅限於韓國，而且也僅限於非Ultra版的Galaxy S26機型。

請繼續往下閱讀...

DigiTimes最新報導稱，三星自研的 Exynos2600 晶片可能只會在韓國本土市場上市。該報告指出，持續存在的良率問題、與高通公司簽訂的、用於其最新一代驍龍SoC的現有合約，以及消費者對該晶片的固有認知偏差，共同限制了其市場普及。

不過，採用三星最新2nm GAA製程製造Exynos 2600由於具備散熱通道阻隔（HPB）等特性， 因此性能令人滿意。根據最新報導，Exynos 2600很可能已經投入生產，特別是考慮到三星2nm GAA製程與上一代3nm GAA製程相比，在效能、效率和面積縮減方面的優勢。

外媒稍早報導，三星可能會在2026年1月正式發表Exynos 2600處理器。然而，持續存在的良率問題，以及與高通的強制性銷售協議，很可能限制Exynos 2600在韓國的市佔率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法