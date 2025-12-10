中租URiDE跨縣市租還 擴大全台600處站點實施

URiDE共享租車APP新增便利停服務（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租控股（中租-KY，5871）旗下共享租車品牌URiDE宣布，即日起甲地租車、乙地還車的服務，自北台擴大至全台站點，包含基隆、雙北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄及宜蘭，共設有600處服務站點，車輛規模逾1000輛，讓用戶可在不同城市，完成跨站取車與還車服務。

URiDE是中租控股旗下仲行智能行動公司，於2024年推出的共享租車品牌，積極推動智慧共享出行。經過2年的布局，服務範圍已從剛開始的台北市和新北市，逐步擴及桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄與宜蘭區域，台灣南北374公里的行車距離，都可提供甲地租車、乙地還車，車輛規模逾1000輛，車型包括Toyota VIOS、YARIS、SIENTA、Honda FIT及FIT油電車等多元款式。

請繼續往下閱讀...

URiDE營運長戴光顯表示，除了提供URiDE租車用戶，自由地在不同城市，完成跨站取車與還車；URiDE共享租車APP，於今年９月新增「便利停」服務，展開全台智慧停車服務，提供即時查詢嘟嘟房全台逾400處停車場，有效提升用戶租車體驗與還車方便性。同時透過URiDE與嘟嘟房系統串接，直接整合停車費用於租車帳單內，便利用戶省去排隊繳費時間。後續將持續於重要交通樞紐，增設服務站點，提升加值服務，結合更多智慧停車場與交通設施，優化平台體驗。

URiDE同時推出「週年狂享祭」，即日起至2026年2月底，新戶註冊審核通過，或既有會員邀請５名好友加入，即獲參與桃園—沖繩單人來回機票抽獎，新手活動期間完成首次租車送免費600分鐘；活動期間單筆租車滿5小時以上，送150分鐘免費租車；12月限定COLT PLUS單筆租滿10小時，享平日每小時新台幣66元，假日88元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法