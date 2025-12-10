抓走私新利器！輝達開發「晶片定位」技術、鎖定中國非法流向

為了防止AI晶片被走私至受制裁國家，輝達開發出利用通訊延遲來驗證晶片位置的新技術。圖為輝達執行長黃仁勳發表Blackwell晶片資料照。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了遏止高階人工智慧（AI）晶片經由黑市流入中國，美國晶片大廠輝達（Nvidia）祭出了科技反制手段。據《路透》10日獨家報導，知情人士透露，輝達已開發出一種位置驗證技術，能夠偵測其晶片究竟在哪个國家運作。這項技術若正式推出，將成為美方打擊晶片走私、落實出口管制的強力工具。

報導指出，這項功能利用了輝達圖形處理器（GPU）的「機密運算」（confidential computing）能力。其運作原理是透過測量晶片與輝達伺服器之間通訊的「時間延遲」（time delay），來推算出晶片所在的地理位置，其精確度可媲美網際網路定位服務。這項技術初期將應用於輝達最新的「Blackwell」系列晶片，因為該架構具備比前代Hopper與Ampere更強的安全驗證功能。

輝達在聲明中並未直接提及「反走私」，而是將其描述為一項協助客戶管理的軟體更新。輝達表示：「我們正在實施一項新的軟體服務，利用GPU遙測技術（telemetry），讓資料中心營運商能監控其AI艦隊的健康狀況、完整性與庫存。」據悉，輝達近月已私下向客戶展示此功能，目前尚未正式發布，未來將作為選用軟體提供給客戶安裝。

回應美方壓力 卻恐踩北京紅線

這項技術的開發，正值美國政府強力打擊晶片走私之際。美國司法部日前才宣布破獲一個試圖將價值1.6億美元輝達晶片走私至中國的犯罪網絡。白宮與國會兩黨議員多次呼籲企業採取措施，防止AI技術落入受制裁國家手中。輝達的新技術可望回應這些訴求，解決二手市場轉售難以追蹤的漏洞。

然而，此舉也可能加劇輝達在中國市場的險境。中國最高網路監管機構近期已傳喚輝達，質疑其產品是否含有允許美國繞過安全機制的「後門」（backdoors）。

報導指出，儘管美國總統川普宣布將放寬輝達H200晶片對中出口，但若輝達導入具備定位追蹤功能的技術，恐進一步引發北京的國安疑慮，導致中國企業在採購上受到限制。輝達對此強烈否認產品設有後門，強調該技術可在不犧牲安全性的前提下運作。

