馬斯克呼籲用民選機構取代歐盟委員會

歐盟日前對馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X開罰1.2億歐元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟日前對馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X開罰1.2億歐元 （約新台幣43.58億元），認定其付費藍剔驗證機制設計具「欺騙性」，讓用戶暴露於詐騙風險，違反《數位服務法》（DSA） 規範，引發外界高度重視。馬斯克今（10日）稍早在X平台發文，認為歐盟委員會應該解散，並由民選機構取代。

綜合媒體報導，歐盟執行委員會本月5日以違反《數位服務法》為由，對X開罰1.2億歐元，理由是X違反透明度規定，包括透過「誤導性設計」讓用戶取得「藍勾勾」帳號。

請繼續往下閱讀...

調查還發現，X對廣告資訊揭露不透明，並未依照DSA規定讓研究人員取得公開資料。

這是歐盟引用DSA開出的首張罰單，被視為歐盟整頓大型科技公司決心的測試，引發外界高度重視。

歐盟此舉引發馬斯克不滿，馬斯克今稍早在X平台發文表示，歐盟委員會應該被解散，並由民選機構取代，而歐盟主席也應該由直接選舉產生，並批評歐盟現行制度是官僚統治，而非民主。

馬斯克上述發文一出，引發網友熱議。有網友表示，「如果一個政治聯盟可以對其他國家處以罰款，向科技公司施壓要求其審查言論，並在你從未投票選舉過大多數做出這些決定的人的情況下，規範你的日常生活，那麼你既不自由，也不生活在民主社會中。」、「如果歐盟真的那麼好，英國為什麼要退出？」、「一個未經選舉產生的歐盟委員會可以因為你擁有藍色認證標誌而對你處以1.2億歐元的罰款，而其官員卻面臨腐敗指控。歐盟是一個官僚機構，而非民主政體。」、「我們需要全歐洲範圍的脫歐。那些未經選舉產生的覺醒官僚的時代已經結束了。」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法