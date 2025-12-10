200倍本益比只是前菜 ? 比爾蓋茲談AI估值泡沫 點名「2家公司」

比爾蓋茲談AI估值泡沫，點名Palantir、特斯拉。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場擔憂，AI行業估值是否過高，擔心出現泡沫。對此，微軟共同創辦人比爾蓋茲接受《CNBC》專訪時指出，AI 無疑是極具潛力的關鍵技術，但市場上並非所有高估值企業，最後都能成為真正的贏家。

他直言，當前AI產業已出現一定程度的泡沫現象，部分公司估值明顯偏高，未來不排除面臨修正壓力。他以Palantir 與特斯拉為例，指稱這2家公司本益比皆超過200倍，遠高於標普500成分股平均約25倍的水準，顯示市場對AI題材的期待，已明顯反映在極端估值之上。

比爾蓋茲形容，AI是「意義深遠的技術」，將重塑全球經濟與社會結構，但也強調這個產業正快速進入高度競爭階段。

他警告，許多AI企業的市值早已超出合理區間，未來產業勢必出現洗牌，有些公司恐怕難以長期支撐目前的高價位。不過，即便對市場過熱保持警惕，他仍堅信AI對人類社會的正面影響才剛剛開始，市場應更理性看待產業循環與短期修正。

