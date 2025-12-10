斷交台灣喊中國好朋友！尼國卻遭坑殺 慘背620億高利貸內幕曝光

尼加拉瓜2021年12月9日宣布與台灣斷交後轉與中國建交。（美聯社，本報合成）





〔財經頻道／綜合報導〕2021年尼加拉瓜宣布與台灣斷絕外交關係，隨後就與中國建交，但外媒報導，尼加拉瓜預期的實質好處似乎都未成真，反倒中國給尼加拉瓜的實質援助極少，甚至可以說是毫無貢獻，更因中國放出的高利貸條件，讓尼加拉瓜陷入逾20億美元（約新台幣624億元）的沉重債務陷阱裡。

尼加拉瓜媒體《Confidencial》開頭就指出，來自北京的貸款是市場上最昂貴的。尼加拉瓜總統奧德嘉（Daniel Ortega）在7月的1場紀念儀式上，高喊：「中華人民共和國的團結友誼與合作萬歲！」台下軍民也齊聲回應：「萬歲！萬歲！」然而，這番激昂言論與現實卻形成強烈對比。

請繼續往下閱讀...

奧德嘉稱，尼加拉瓜是「上帝祝福的國家」，因為擁有中國與俄羅斯兩大盟友。然而，數據卻顯示，這兩國從未出現在尼加拉瓜的主要援助者名單中，中國更是名列前幾大的「放款國」。

根據政治學家Felix Maradiaga分析，自2023至2025年，尼加拉瓜與多家中國企業簽下11份貸款協議，借款總額超過14.37億美元（約新台幣448億元）。然而，由於高額利息與各式手續費，尼加拉瓜最後須償還的總額高達20.486億美元。

原因在於這些貸款包含多種高額成本，包括利息4%至6%、手續費、代理費、預付款等等。報導表示，中國每借出1美元，尼加拉瓜就必須多支付20%到50%的利息和費用，與世界銀行、IMF或美洲開發銀行常見的1%利息、40年長期償還相比，中國的條件明顯偏高。

Felix Maradiaga指出：「中國已成為尼加拉瓜的最後貸款來源，但代價極其高昂，反映出尼加拉瓜風險和奧爾特加政權缺乏其他融資選項。」

最具代表性的案例是蓬塔韋特（Punta Huete）機場計畫，原估價4.4億美元（約新台幣137億元），但加上利息與附加成本後，總金額逼近8億美元（約新台幣249億元），幾乎翻倍。其他包括海岸公路、物流中心擴建等，也因利息與費用膨脹，額外增加超過1億美元（約新台幣31億元）支出。

其他甚至規模較小的國家緊急系統（Sinarem）計畫，最終也比原始資金多出3成成本。

令人訝異的是，中國放款進度極慢，真正匯入尼加拉瓜政府帳戶的資金極少。根據官方預算資料顯示，2023至2025年間的11個中資貸款項目中，僅7.4%的資金來自中國，其餘92%全由尼加拉瓜政府自行支付。

而目前只有Punta Huete 機場、國家緊急系統兩個項目有收到中國款項，兩者皆由中國中工國際工程（CAMCE）承包，尼加拉瓜卻持續付錢給中資企業。根據報導披露，2024至2025年，尼加拉瓜向中工國際與中交集團（CCCC）支付的金額超過6411萬美元（約新台幣20億元），但中工國際在收了巨額預付款後，部分項目至今仍無任何實質進度。

國際關係學者艾爾伯羅（Hernan Alberro）指出，尼加拉瓜對中國「完全自主倒向」，中國影響力幾乎不需成本即可滲透。

美國陸軍戰爭學院教授艾利斯（Robert Evan Ellis）則說：「只要確定能拿到錢，中國企業會建造任何東西。至於當地是否真的需要，那不是他們的問題。」

報導表示，在尼加拉瓜，所有來自中國的貸款都與中國承包商有掛鉤，導致資金流入後又回到中國企業手中。Felix Maradiaga警告，這種模式鞏固了中國在尼加拉瓜戰略領域的影響力，無論是在能源、公路基礎設施、電信和港口，所有這些關鍵領域如今都滲透著中國的債務和技術，甚至還存在風險。

隨著寬限期即將結束，尼加拉瓜未來3年每年需支付1.5至2億美元（約新台幣46億元至62億元）的利息與本金。但若尼加拉瓜未來無法如期支付出這些款項，該國將被迫以不利條件，與中國重新談判，甚至可能要交出戰略基礎設施，落入「債務陷阱」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法