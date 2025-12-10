7旬老夫妻月領5.5萬安穩養老 卻因兒子「1句話」退休生活慘崩塌

日媒以真實案例揭示，許多退休族的財務危機並非來自自身揮霍，而是來自家庭成員的問題。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合頻道〕孩子養大了、房貸也還清，終於能輪到自己享受人生，這樣的想法卻可能與想像不同。日本一對7旬老夫妻在都市的公寓過著許多人羨慕的晚年生活，月領約28萬日圓（約新台幣5.5萬元）退休年金，以為退休後終於能安穩度日，卻在某天被40歲兒子的一聲「我離婚了」瞬間擊碎，原本平靜的晚年生活，竟被拖入無底深淵。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，75歲的佐藤健一（化名）與72歲的妻子美代子（化名）兩人的退休年金加起來每月約28萬日圓（約新台幣5.5萬元），房貸已還清，偶爾旅行、偶爾外食，甚至期待兒子一家帶孫子回來探望，一切都在軌道上，看似平靜而踏實。直到某天，40歲的長子拓也（化名）突如其來地按下門鈴。

他只帶著一袋行李、滿臉倦意，開口就是一句「我離婚了。」沒細節、沒情緒，彷彿離婚只是件小事，健一夫妻原以為兒子只是暫住幾日，卻很快發現，那扇門一旦為他打開，關上的已經不是房門，而是他們自己的未來。

拓也回家後的第一個星期，家裡的節奏開始鬆動。脫下的襪子躺在客廳沙發旁，喝空的寶特瓶被遺忘在茶几中央，洗完澡後的濕毛巾像被甩出的魚一樣癱在浴室門口。健一心裡升起一股不祥預感「這孩子，回到家就像回到十幾歲。」

真正讓他確信災難降臨的，是美代子生病那天。她因感冒發燒躺在床上，拓也中午走出房間，卻連一句關心都沒有，反而皺著眉問「媽，飯呢？」一個40歲的成年人，眼看母親病得連下床都顫抖，卻仍等待被服侍。最後，美代子拖著虛弱身體走向廚房，替兒子煮了一碗烏龍麵。

健一看著那幕，像是看見了兒子婚姻破裂的真相，他大概把所有家務、所有責任，都推給妻子，直到婚姻被拖垮。拓也的到來，讓原本算得上安穩的家計一夕崩毀，他每天晚上喝酒、吃宵夜一樣不缺；冷氣從早到晚運轉；牙膏、衛生紙、洗髮精的消耗速度翻倍。

老夫妻倆每月28萬日圓的年金，本該足夠過上舒適生活，如今卻像被漏水的桶不停掏空。健一試著溫和提醒兒子分擔家務，拓也卻用「我沒有家事天分」敷衍；談到是否能提供一些生活費，他又急忙把話題轉向「我要付養育費，很辛苦啊」，彷彿父母的年金不是錢，而是一口永遠掏不完的井。健一嘆氣說，自己無數次想大喊「給我滾出去」，但又知道衝動只會讓局面更糟。

報導指出，日本社會像拓也這樣的「工作年齡層離婚者」，因精神壓力、養育費負擔、生活不穩定，回到父母家尋求庇護的情況正在快速增加。高齡父母本該被照顧，卻意外成為中年人的避難所，原本該慢慢關起來的家庭，卻因為孩子的困境被迫再次張開大門。但一旦中年子女重新把父母當作「免費旅館」，親子關係會在極短時間內倒退成「養育者與被養育者」。

佐藤夫婦如今陷入兩難，趕走兒子，像是把他推往更深的谷底；繼續容忍，則意味著他們的晚年將永無寧日。健一只能苦笑「我們正在等他自己想明白，但不知道那一天會不會真的來。」在少子化、高齡化、離婚常態化的日本，一個家庭的破裂，往往不只摧毀一個世代，而是連帶拖垮上一個世代的安穩。

