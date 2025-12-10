年收320萬頂客族在郊區買「花園透天厝」圓夢，因「此事」2年就後悔 。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對年收1600萬日圓（約新台幣320萬）頂客族，結婚8年後終於圓夢，在郊區買了有花園獨棟宅，然而因交通不便，夫妻倆各擁有1輛車，光交通費1年就要花60萬日圓（約新台幣12萬），此外，還有清除花園雜草、維護外牆等諸多維護工作，比他們想像繁重的多，由於未考慮到日常生活的實際狀況，才2年就後悔，現正在考慮搬家，並將家庭園藝和DIY作為消遣。

《THE GOLD ONLINE》報導，42歲的佐伯雄馬（化名）在1家外資企業工作，年收入1100萬日圓（約新台幣220萬）；他的40歲妻子美和（化名）在廣告業工作，年收入500萬日圓（約新台幣100萬）。他們一家的年收入加起來大約是1600萬日圓。

結婚8年後，他們開始討論買房，首先考慮的是市中心1棟與車站直接相連的公寓大樓。他們說這棟大樓有很多吸引人的地方，像是資產價值高、公共設施齊全、交通便利。

然而，他們最終選擇了1棟位於郊區、帶花園的客製化兩層住宅，距離市中心約40分鐘火車車程。土地和房屋總價約6500萬日圓（約新台幣1300萬）。每月抵押貸款約18萬日圓（約新台幣3.6萬），他們覺得可以負擔得起。

佐伯雄馬說：“我夢想擁有1個陽光充足的客廳和1個小花園，在那裡我可以種植香草和鮮花。”

起初，這對夫婦很高興終於實現了他們一直夢想的輕鬆生活方式，但在購買房屋2年後，他們開始感到一種不安。

休息日我有很多空閒時間。我會搭公車或騎自行車去最近的車站。咖啡館和超市都比較遠，所以我最後都會去市中心。

此外，由於我們居住在汽車擁有率很高的地區，車輛維護成本也比預期要高。除了汽油費，還有汽車稅、保險費和車輛年檢費。我們夫妻倆每人都有1輛車，每年在交通相關費用上大約要花費60萬日圓。

此外，維護工作也很多：清除花園裡的雜草、清理落葉、維護外牆等，對於一對雙薪夫婦來說，這比他們想像的要繁重得多。

“我有時會想，如果這是1棟高層公寓，我只要交管理費就完事了。”

“當然，住在有花園的地方會讓人感到放鬆。但我意識到，如果生活方式與房子不匹配，任何房子都會變得難以居住。”

目前，這對夫婦正在考慮搬家，並將家庭園藝和DIY作為消遣，這對夫妻表示，買房不在於房子本身，而在於思考你想要過什麼樣的生活方式。我們當時太沉浸於理想之中，以至於沒有真正考慮日常生活的實際走向。

專家表示，即使對於年收入1600萬日圓的相對富裕家庭來說，選房過程中也可能出現意想不到的狀況。為了選擇1間不會後悔的房子，除了收入之外，還必須考慮生活方式、未來規劃、當地基礎設施等因素。購屋是一項重大決定，它需要你重新審視自己的「人生優先事項」。

