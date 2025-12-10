LINE WEBTOON公布熱門漫畫榜單！台灣作品《耳邊蜜語》打入韓國市場

台灣作品《耳邊蜜語》打進韓國市場，同期銷售額大幅成長。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕LINE WEBTOON今（10）日公布2025年「年度十大熱門作品」，並同步揭曉「全球IP孵化器」策略下的整體成果，今年在推動台灣作品國際化方面表現亮眼，出海作品累計總數較去年成長11%；在IP授權拓展上也成果豐碩，整體授權營收較去年成長20%，展現台灣內容的競爭力與多元發展潛力。

同時，LINE WEBTOON宣布推出全新「創作助力計劃」，作為全球「WEBTOON With」計畫的一環，導入國際條漫市場常見的助手制度，協助創作者提升連載穩定度與內容精緻度，進一步推動台灣條漫生態持續成長。

請繼續往下閱讀...

《全知讀者視角》因電影上映熱播，帶動閱讀量成長。（業者提供）

LINE WEBTOON積極推動台灣作品的國際化與IP多元發展，2025 年成果斐然。《耳邊蜜語》成功打入條漫成熟市場韓國，其2025年韓國銷售額較台灣2024年同期成長四倍，不僅顯著提升創作者收入，也再次證明台灣原創作品在題材與品質上的國際競爭力。

台灣作品在授權領域也持續拓展，涵蓋影視、小說、AI 與實體商品等多元面向。其中，小說授權成長達三倍，角色授權亦計畫應用於AI聊天機器人，展現IP延伸的多樣可能。

2025年度十大熱門作品榜單中，《全知讀者視角》因電影熱映，閱讀量成長60%、新讀者數增加三倍以上，最終奪得年度榜首，與《黑盒子》同為影視化成功帶動原著熱潮的代表作。

LINE WEBTOON公布2025熱門漫畫排行榜。（業者提供）

本年度榜單以「愛情題材」為主軸，共有三部作品進入前十，包括話題性十足的《枯萎的花淚》、人氣穩定的《不過是黎明時分》，以及迅速竄升的新黑馬《青梅竹馬情結》。此外，亦有多部非愛情類作品備受喜愛，如宮廷風格的《落魄王女的隱密閨房》、校園動作題材《看臉時代》與《入學傭兵》；而融合在地特色與國際熱度的《耳邊蜜語》則榮登榜單第三名。

此外，為打造健康且可持續的在地創作生態，LINE WEBTOON 推出「創作助力計劃」，建構從前期培育到後期製作的完整支援體系，包含助手支援機制，協助創作者提升創作效率與作品品質，為下一代條漫創作者打造良好發展環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法