點外賣卻包藏「高利貸」! 中國年輕人秒背「黑心債」陷阱曝光

〔財經頻道／綜合報導〕近日，一則成都女子借貸13萬元人民幣（約新台幣57.4萬元；以下同），卻滾成1260萬元（約新台幣5572萬元）的新聞，正在中國社群平台炸鍋，讓許多人第一次真正意識到網貸不是單純的「周轉工具」，而是一套極具殺傷力的吸金系統。

中媒指出，許多年輕人在「不經意的1次點擊下」，莫名其妙開通了貸款功能，直到月底收到還款通知，才驚覺自己早已上鉤。中國記者指出，他曾在某個外送平台點餐，結帳時看到一個「立減5元」（約新台幣22元）的選項，當下也沒多想，只想著趕快下單，就順手按了確認。直到後來才發現，所謂的優惠，就是為了騙取開通貸款功能的入口。

中國網貸早已滲透進生活，網購時常見的「先買後付」，點外送時的「月月付」，甚至在看短影音時，沒幾分鐘就跳出一次借貸廣告。很多時候，年輕人在毫無警覺的情況下，就已經用上了網貸付費。

據報導，成都這名女子剛大學畢業，想創業卻沒存款，也不願意慢慢存錢，於是在「低息、秒到帳、手續簡單」的誘騙下，簽下第一筆13萬元的借款，還款期限在1個月後，但在扣除手續費與利息後，實際到手只有8萬元（約新台幣35.3萬元）。

隨著還款期限到來，她無力償還，第2家貸款公司立刻主動上門，打著「幫你還舊債，只要一點點利息」的說法，讓她再次上鉤，這次借貸30萬元（約新台幣132.5萬元），實際上卻只拿到5、6萬元（約新台幣22-26.5萬元）。

從此，她正式掉進「以貸養貸」的深淵，舊債還新債、新債滾舊債的困局。在短短時間內，從一開始的13萬本金，被利滾利推到1260萬元的天價。最後，連父母買給她的房子都被迫拿去抵押，卻依舊無法填補這個無底洞。

直到她與家人報警，警方才揭開背後是一整條非法網貸黑色產業鏈，年化利率高達180%，專門鎖定年輕人下手。專家指出，這不是極端個案，而是中國網貸現況的縮影。

這些平台瘋狂推貸，原因只有一個，這是一門暴利到驚人的生意。日息0.02% 聽起來幾乎無感，換算成年化利率就是7.3%；日息0.05%，年化利率逼近20%，比信用卡利息還狠。

你剛在社群按讚球鞋，下一秒就收到購買可以12期免利息。當你猶豫要不要買會員，貸款優惠訊息立刻出現在你的眼前。你的每一次點擊，都是系統設計你下一次負債的依據。

中媒直言，在大數據與演算法的精準投放下，每一個人的消費慾望、財務狀況、徵信紀錄，都被拆解成可計算的「放貸風險模型」。這對資本家而言，這幾乎是穩賺不賠的金礦。

數據顯示，目前中國網貸使用者已超過3.5億人，其中約1.2億人存在逾期或債務壓力。專家指出，在最好的年紀，因為濫用網貸而背上一身債務，是現今許多中國年輕人最真實的現狀，他們正在集體承受的負重人生。

