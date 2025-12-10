酷澎雙12 WOW會員獨享玉山信用卡週六結帳9折 指定個人家庭清潔用品限時3天滿500元現折100元！

Coupang酷澎迎來安卓新機OPPO Find X9 系列，獨家贈一年份螢幕延長保固，好評活動只到12月31日！（圖由業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕酷澎雙12感恩慶正式開跑！即日起至12月12日，個人清潔與家庭清潔用品百大品牌指定商品推出限時3天「滿500元領券現折100元」活動，優惠券數量有限、每位會員活動期間限領1次。

今年12月更首次攜手玉山銀行，針對全卡友推出WOW會員獨享限時9折優惠，讓消費者以更高CP值入手熱門選品。Coupang 酷澎全站火箭速配服務最快隔天到貨，無論是OPPO手機、冬季家電、日本原裝即食料理包到日常用品，皆能快速送達，帶給WOW會員更輕鬆無負擔的年末採購。

Coupang酷澎WOW會員每月僅需59元訂閱費，即可享受火箭速配、火箭跨境不限購物金額皆可出貨的「無門檻免運」，解決顧客湊免運的痛點，還有WOW會員每日Goldbox商品等專屬優惠。

同時，針對信用卡客群，玉山銀行獨家回饋WOW會員，每周六下單火箭速配、火箭跨境不限結帳金額，即可享9折，每週折扣金額最高100元；玉山信用卡WOW會員9折權益12月份每週六可使用一次，數量有限用完為止。

換新機迎新年 手機舊換新加碼10%好評再現 星展銀行卡友購iPhone 17賺回饋

Coupang酷澎推出 OPPO Find X9 Pro年末購機優惠，攜手原廠豪氣贈超過萬元贈品，包含一年份螢幕延長保固、芳淪纖維保護殼、Enco X3i無線耳機與車用充電器。凡於酷澎購買OPPO Find X9 Pro等指定品牌機型，結帳後於訂單頁點選「舊機回收補貼」，即可享12/31前舊機收購金加碼10%，直接匯入顧客指定銀行帳戶。

Apple愛用者另有優惠，12月12日起於Coupang酷澎購買iPhone 17 全系列，WOW會員結帳綁定星展銀行信用卡，結帳金額滿2萬元即可現折1500元，限量200名贈完為止。

Coupang酷澎攜手玉山銀行，提供WOW會員獨享週六9折限量優惠，上限100元。（圖由業者提供）

挑戰市場最低價 暖風機除濕機免搬直送到府 日廠即時餐包隨時端好料

冬季來臨，Coupang酷澎精選多款原廠小家電，為居家生活驅寒除濕。推薦飛利浦塔式暖風機 AHR2142FD具備強力暖房效果與便利遙控操作，並搭載過熱安全保護裝置，便利又安心；HITACHI日立1級能效除濕機 RD-240HG則以12L除濕力搭配熱管循環系統，快速去除濕氣並兼具節能。更大容量、可接排水管除濕乾衣都便利的小米Xiaomi 智慧除濕機，Coupang酷澎同步熱賣中。

想在家放鬆或簡單的戶外用餐，日本90年老字號尾西（Onisi）原裝進口即時飯與即時飯糰，採用先進還原技術，冬日快速開飯享用飽滿米飯和松茸、鮭魚、竹筍等絕佳風味。

Coupang酷澎年末感恩慶，個人及家庭清潔用品滿500元領券折100元，限時3天優惠發完即止。（圖由業者提供）

百大個人家庭清潔品牌限時三天滿500元折100元

根據市場分析機構Wordpanel 統計，2025年第三季在個人及居家用品市場年增8.6%，消費者著重個人保養，連帶刺激個人清潔與家庭清潔類別買氣。在這股需求升溫下，Coupang酷澎也攜手Persil寶瀅、橘子工坊、妙管家、Frosch 德國小綠蛙、Mdmmd、Chuli等百大品牌，12月10日至12日限時3天滿額領券限折，指定商品單筆滿500元折100元；活動期間每人限領1次、折扣不累積，優惠券數量有限發完即止。

12月10日至14日舒適牌指定商品滿599元現折100元，首推舒適牌水次元5系列，結合保濕與鎮定科技，帶來高效剃淨與肌膚呵護的極致剃鬍體驗。自在享受年末歡聚，Mdmmd.後宮超涼感夜用褲型衛生棉、超涼感蔓越莓系列採用單片鋁箔嚴密包裝，從夜間防護到日常清爽，全面升級舒適感。褲型成人紙尿褲讓長者行動更自在，即日起至 12 月 14 日，韓國 Geumbi 成人紙尿褲全系列 5 折起，以優越品質全面提升銀髮生活品質。

歲末迎新正是整理居家的好時機。Coupang 酷澎「妙管家品牌館」推薦玫瑰香彩色漂白水補充包強效去漬，搭配德國 Persil 室內晾衣型酵素洗衣凝露，濕冷天也能保持衣物潔淨清新。另有 Pril 小蘇打檸檬洗碗精、Mr Muscle 洗衣機槽清潔劑等實用清潔用品，助消費者快速完成年末大掃除，輕鬆迎接新年。

