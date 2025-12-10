卓揆點名「三大關鍵技術」布局 強化台灣民主供應鏈角色

行政院長卓榮泰（圖左）出席第三屆IT Matters Awards頒獎典禮。（IMA提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕行政院長卓榮泰9日出席第三屆IT Matters Awards頒獎典禮，提到AI新十大建設被視為當前最關鍵的國家戰略之一，目標是建立完整的AI發展金字塔架構。其中，上層為「軟體登峰計畫」，強化台灣相對弱勢的軟體研發能力；中層為「百工百業智慧應用」，協助各產業導入AI解決實務問題；最重要的則是建構「全民智慧生活網」，讓AI科技服務深入交通、醫療、行政與日常生活。

卓榮泰也呼籲現場科技人才，可從「三大關鍵技術」布局加速投入相關團隊，政府鎖定三大核心領域，包括矽光子、量子運算，以及AI機器人與無人載具。他表示，台灣在先進封裝與矽光子技術方面已具相當成果，量子電腦未來將成為高速運算不可或缺的關鍵技術，政府也將持續鼓勵培育年輕人才赴海外學習相關技術，返國後投入研發體系，強化整體科技競爭力。

卓榮泰強調，台灣身處「民主供應鏈」關鍵角色，在全球紅色供應鏈風險升高的背景下，台灣具備硬體實力與AI人才優勢，有機會成為全球民主供應鏈的核心樞紐，相關技術未來不僅用於商業，也可應用於救災與國防。

政府也同步推動國家算力與主權AI建設，目標是讓台灣成為全球前五大的算力中心之一，並打造智慧政府，開放公共資料供全民共享應用。同時規劃大規模培育AI人才，並引進上千億元資金，結合國發基嗄˙金與高雄亞洲資產管理中心實驗場，打造新的資金與產業動能。

他強調，AI新十大建設講求全台均衡發展，不會只集中於新竹、台中、台南或高雄科學園區，而是讓各縣市都具備研發與產業發展條件，打造「全台AI整合基地」。卓榮泰也直言，只要預算未過關，無論是AI建設、社福補助或公共建設，「一步都走不出去」，呼籲立法院正視預算對國家發展與人民福祉的關鍵影響，讓行政體系能夠依法啟動政策、穩健向前。

