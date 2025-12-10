屏東火車站公辦都更案簽約 將成未來屏東新地標

臺鐵與達麗建設聯手 打造屏東站前住商新地標。圖右為台鐵董事長鄭光遠、圖左為達麗建設董事長謝志長。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」今（10）日舉行簽約儀式，臺鐵公司董事長鄭光遠表示，此案是屏東第一個公辦都更案，預計將可挹注台鐵公司至少20億元獲利；達麗董事長謝志長表示，此案達麗將投資7、80億元，估計最快五年半可以完工，完工後將成屏東新地標。

此案緣起於屏北鐵路高架化，配合屏東縣政府地方發展政策，以都市更新權利變換方式整合活化車站周邊土地。本案基地面積約8850平方公尺（約2677坪），土地權屬以臺鐵公司為主並臨接部分私有地，基地形狀方整，位於車站東側站區街廓範圍，緊鄰交通轉運站、復興路及光復路，交通便利、機能完善，為市中心精華地帶，區位條件極為優越。

請繼續往下閱讀...

此區未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、臺鐵六塊厝車站及屏東科技產業園區，預估完工後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。

謝志長指出，此案初步規劃興建1幢3棟地上20層、地下4層的住商大樓，其中地上1至3層規劃商場空間、第4層規劃住宅公設及綠平臺、5至20層規劃住宅單元，將透過線型綠廊及綠平臺，創造雙鐵綠意的住商複合區。

台鐵表示，未來期許此案成為南臺灣結合TOD場站開發的指標性商業結合住宅特區，透過公私協力，強化地方生活與經濟發展，締造投資人、私有地主、在地民眾、屏東縣政府與國營事業「五贏」局面，樹立屏東地區都市更新典範。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法