經濟艙秒變商務艙！內行人曝5個免費升艙小技巧

〔財經頻道／綜合報導〕除了挑好的旅遊景點、飯店，很多人更期待透過升等商務艙來提升旅行體驗，商務艙不僅能享受更舒適的機上座位和餐飲，還享優先登機等福利，但免費升等商務艙並非容易事，需仰賴策略、時機與運氣，專家曝5個免費升等技巧，快收藏起來，下次出國時不妨試試，說不定能讓旅程瞬間提升質感。

《GoBankingrates》報導，航班延誤、取消、人手短缺和價格上漲，讓飛行比以往任何時候都更加令人倍感壓力，而以下5個方法，能讓你無需多花錢，就有機會免費享受商務艙的禮遇。

主動詢問：

航空公司現在不像以前那麼頻繁地提供升等服務了，但問問總沒壞處，盡量對工作人員友善熱情，這樣可以提高升等成功的幾率。如果有特殊情況，例如蜜月旅行或生日慶祝，不妨提一下。

大飛機：

此外，也要明白，飛機越大，升等的幾率就越高。提前查詢航班信息，了解升等機率。顯然，空位較多的航班升等機會更大，所以選擇非尖峰時段出行也有助於提高升等幾率。

儘早辦理登機手續：

儘早辦理登機手續，這樣你的名字就能優先出現在升等名單上。同時，也要告知航空公司你願意付費升等到更好的座位。有時，你可以在航班當天支付少量費用升等到商務艙。但有時，航空公司也會免費提供這項服務。

做好等待晚點班機的準備：

如果您搭乘的航班超售，並且您自願放棄座位，您可能會獲得升等至商務艙的機會，以及可用於未來航班的旅行抵用金和現金補償。您獲得的補償金額取決於航空公司在不強制乘客放棄座位的情況下騰出空間的迫切程度、航班的超售情況以及其他乘客願意放棄座位的人數。

利用信用卡積分或飛行常客哩程支付機票費用：

如果您持有頂級旅遊獎勵信用卡並獲得開卡獎勵，或已累積數月積分，您可能有資格免費兌換1張商務艙機票。您也可以使用哩程或積分將廉價航空的經濟艙機票升等。

使用同1張信用卡進行所有消費，並經常預訂同1家航空公司的機票（該航空公司還允許您轉移信用卡積分），可以幫助您賺取所需的積分，從而獲得免費或低價的商務艙機票。

