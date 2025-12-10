興櫃股后威聯通申購今開跑 抽中可賺20.7萬元

興櫃股后、儲存方案供應商威聯通（7805）公開申購今（10日）開跑。（圖取自威聯通官網）

〔財經頻道／綜合報導〕興櫃股后、儲存方案供應商威聯通（7805）公開申購今（10日）開跑，若幸運中籤最高有望現賺20.7萬元。

綜合媒體報導，威聯通預計12月22日掛牌上櫃，並將於12月10日至12月12日展開公開申購，承銷張數607張，每人可申購1張，申購價每股558元，較威聯通當前現價765元，溢價空間約37%，若幸運抽中1張賺20.7萬元。

請繼續往下閱讀...

威聯通將於12月16日上午舉行公開抽籤，投資人最晚可於當天中午12點前得知中籤結果。未中籤者將於12月17日獲得退款，中籤投資人則預計於12月22日上午8點半前收到股票配發至證券帳戶。

威聯通自2004年創立以來，專注於資料儲存、網路通訊及智慧應用整合，並以自行研發的作業系統與軟硬體平台，打造橫跨「端點到雲端」的完整資料架構。截至114年前3季，公司營收達 45.96億元、稅後純益9.32億元，毛利率高達56%，每股盈餘30.84 元，展現威聯通穩健的營運體質。近3年來，威聯通持續優化產品組合，聚焦高附加價值應用，使整體營運維持穩定成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法