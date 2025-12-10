日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」

日本一名時尚YouTuber日前買下UNIQLO店內所有羽絨外套進行實測，最後挑選出最推薦款。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名時尚YouTuber「Matome」（まとめ）平時經營服飾公司，並透過YouTube與社群媒體分享有關服飾的實用資訊，Matome最近實際買下了UNIQLO店內所有羽絨外套進行實測，最後挑選出最推薦款，就是售價14900日圓（約3023元新台幣）的無縫羽絨外套（シームレスダウンジャケット），他認為，這款羽絨外套設計符合流行趨勢，容易搭配且功能性佳，如果消費者今年的羽絨外套還沒決定要買哪款，推薦直接選這款。

日本媒體《日刊SPA!》報導，Matome是RePLAY公司代表取締役，經營品牌、選品店、二手服飾及網路媒體等多元服飾相關事業，並透過YouTube頻道，提供初學者也能理解的時尚資訊。

請繼續往下閱讀...

報導指出，Matome認為，UNIQLO的無縫羽絨外套，是高預算消費者也能滿意的選擇，他分析，對於成年男性而言，重要的穿搭元素之一就是「成熟感」，因此，有些羽絨外套會採用色塊拼接、口袋繁多或拉鍊誇張等設計，融入了一些能看起來很酷的元素，不過加入過多設計元素，容易顯得孩子氣。

Matome指出，如果一開始就選擇那些複雜設計的羽絨外套款式，穿搭難度會很高，很難呈現時尚感。這是因為羽絨外套本身源自戶外用品，本就是偏休閒的單品。他建議，成年男性應選擇極簡、簡約設計的羽絨外套，從這個角度來看，這款羽絨外套的設計非常簡約。

外觀無色塊拼接，拉鍊隱藏，口袋不顯眼。一般羽絨外套縫線明顯，但這款完全沒有，因此才會取名無縫羽絨外套，其填充物為90%羽絨、10%羽毛，並採用750以上Fill Power （蓬鬆度）的羽絨，外層設計可有效阻隔外界寒風，兼具輕量與高保暖性能，而下擺配有抽繩，袖口可調，領口偏高，縫線少，因此幾乎不會有冷風從縫隙滲入。

Matome認為，羽絨外套本身看起來偏大，而黑色收縮效果明顯，成熟感也足，黑色是最佳選擇。他也總結了這款外套的魅力：簡單易搭、材質佳、保暖性高，無縫設計，價格僅14900日圓，CP值極高。更重要的是，它的版型非常時尚，這在UNIQLO的經典款中並不常見，所以單穿即可打造今年冬季時尚造型。

該款無縫羽絨外套在日本售價14900日圓（約3023元新台幣）。（圖擷取自UNIQLO官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法