馬斯克：政府效率部「成效有限」若重來不會再領導

馬斯克表示，美國政府效率部（DOGE）「成效有限，若重來不會再領導。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）週二（9日）在一場播客 （Podcast） 訪談中，罕見檢討自己在川普政府「政府效率部（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE）」的短暫任期，稱DOGE只取得了「一點點成功」，並坦言如果時光倒流，他不會再次領導這個專案。

綜合媒體報導，馬斯克曾是川普總統競選活動的重要金主，並成為川普政府的親密盟友與顧問。在川普第2任期的前5個月，馬斯克負責領導DOGE，目標是削減聯邦政府的預算與人力。然而，馬斯克的角色與政治言論引發外界對他本人與特斯拉的反彈，包括特斯拉車輛遭到破壞。

馬斯克週二（9日）在與前川普政府官員凱蒂·米勒（Katie Miller）共同主持的播客中表示：「我覺得與其做DOGE，我更應該專注在自己的公司上。那樣他們大概就不會去燒車子了。」

馬斯克還稱，「DOGE多少是有些成功的。我們算是有些成果。我們阻止了許多完全不合理、完全浪費的資金。」

當被問及若時光倒流是否會再領導DOGE時，馬斯克沉思片刻後表示：「不，我不認為會」。

報導指出，馬斯克在DOGE的工作也引發投資人擔憂，認為他在特斯拉銷售放緩的情況下沒有投入足夠關注。

今年中，馬斯克與川普因後者大刀闊斧的稅收與支出法案而公開決裂，但後來出現了一些和解的跡象。

美國人事管理局（OPM）主任庫波（Scott Kupor）本月稍早告訴《路透》，DOGE已在任期尚餘8個月時解散。DOGE宣稱削減了數百億美元支出，但外部財務專家無法驗證，因為DOGE從未公開詳細的財務紀錄。

