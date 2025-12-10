國際油價又跌！俄烏談判進展曝光 專家全說了

國際油價週二（9日）小幅走低。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（9日）小幅走低，此前一個交易日已下跌 2%。投資人持續關注俄烏戰爭的和平談判進展、全球供應充裕的疑慮，以及美國利率決策即將登場的影響。專家指出，市場上很多人都認為俄羅斯只是在拖延時間，並沒有想達成和平協議。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 63 美分，跌幅 1.07%，收在每桶 58.25 美元。

布蘭特原油期貨下跌 55 美分，跌幅 0.88%，收在每桶 61.94 美元。

兩大指標原油週一均下跌逾 1 美元，主因伊拉克恢復全球最大油田之一、俄羅斯盧克石油（Lukoil）旗下的「西古爾納 2 號油田」（West Qurna 2 oilfield）生產。

烏克蘭總統澤倫斯基的政府將在倫敦與法、德、英3國領導人會談後，向美國提交修訂版和平方案。若俄烏達成和平，國際社會可能解除對俄羅斯企業的制裁，使受限的石油供給重新釋出。

Lipow Oil Associates 總裁利波（Andrew Lipow）表示：「市場上很多人不認為俄羅斯真心想達成和平協議，它們只是想拖延時間而已。」

市場正等待下一份國際能源署（IEA）報告，以掌握全球供應前景。OANDA 資深市場分析師Kelvin Wong表示：「下一個市場驅動因素，可能是 IEA 將於 12 月 11 日發布的月度油市報告。過去幾次展望報告皆指出，2026 年油市恐出現創紀錄的供給過剩。」

他補充說，如果 IEA 在 12 月報告中繼續警示供過於求的風險，紐約期油可能下探至每桶 56.8至 57.5美元的區間支撐。

市場同時聚焦美國聯準會週三（10日）的政策會議，目前市場預期降息 1 碼（0.25 個百分點）的機率達 87%。

較低的利率通常有助於提振石油需求，因為借貸成本下降，但部分分析師對這項因素短期內對油價的實際影響仍持保留態度。

