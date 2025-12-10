AI熱潮推動股價飆逾240％ 傳SK海力士考慮赴美上市

SK海力士今年在南韓上市的股價狂飆超過240％，近日傳出SK海力士正考慮赴美上市。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）受惠AI熱潮，今年股價狂飆超過240％，近日傳出SK海力士正在考慮赴美上市，此舉被認為可能有助於縮小這家南韓晶片製造商與美光科技（Micron Technology）在內等美國同行之間的市值差距。

《彭博》報導，SK海力士週三（10日）在監管文件中表示，公司正在評估各種提升企業價值的措施，包括可能利用庫藏股在美國上市，但目前仍未敲定。《韓國經濟日報》週二（9日）報導稱，該公司已收到多家投行的提案，擬將約2.4％的流通股，約1740萬股，以ADR（美國存託憑證）的形式上市。

請繼續往下閱讀...

今年以來，受到高頻寬記憶體（HBM）晶片的強勁需求推動，這些晶片正幫助AI蓬勃發展，SK海力士在南韓股市已經飆升約240％，今（10）日早盤漲約3％。

分析師表示，透過將股票以ADR的形式上市，SK海力士與其他已在美國上市同行之間的市值差距可能會縮小。ADR上市可以吸引來自被動型基金、ETF以及那些只投資於美國上市股票多頭基金的資金。

由於市場再次猜測公司正準備在美國上市，SK海力士週一飆升6.1％，創下11月中旬以來最大單日漲幅。在此之前，SK海力士今年已大幅上漲，這次再度大幅成長，促使南韓交易所示警提醒投資人謹慎行事。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法