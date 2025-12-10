GU「3990日圓」靴子狂吸粉！日網點好評關鍵：百搭又保暖

GU是日本知名服裝品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本媒體指出，GU推出的「羅紋針織襪靴」因為輕盈、好穿、不易讓腳感到疲累，而且能輕鬆搭配各種穿搭風格，獲得了大量消費者好評。GU官網上出現許多購買者的評價，有人直呼「輕盈又好穿」，可以說是百搭又保暖，引發熱議。

日媒指出，GU的羅紋針織襪靴（リブニットソックスブーツ）在日本售價為3990日圓（約807元新台幣），是款採用厚實的厚底鞋底為設計亮點的靴款比外觀看起來更輕，兼具修身效果與舒適性，鞋口附有拉帶，方便穿脫，從休閒到偏正式的穿搭都能駕馭，大幅拓展搭配的可能性。

請繼續往下閱讀...

此外，這款靴子具備抗菌防臭功能，能抑制引起異味的細菌增生，也是相當受到肯定的一點。

許多使用者給出了好評，包括：「非常輕、很好穿！」、「很好穿，腳也不會痛！」、「雨天晴天都能穿！」、「腳感舒適、輕盈，跟高度剛剛好，走路很輕鬆。」、「不管搭褲子或裙子都很好看！」

報導提到，如果想找其他靴款選擇，Workman 的「女款防寒 EVA 雨靴」（レディース防寒EVAレインブーツ）則是輕量、防水，十分適合寒冷季節的保暖靴款。材質使用 EVA 樹脂，穿起來輕鬆，內側採用刷毛內裏，讓腳部保持溫暖包覆感。靴筒能牢牢支撐到腳踝，使容易冰冷的部位也能保暖，有 米白、深棕 兩種顏色，售價 1500 日圓（約303元新台幣）。

GU推出的「羅紋針織襪靴」因為輕盈、好穿，受到消費者好評。（圖擷取自GU官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法