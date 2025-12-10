自由電子報
台灣再被川普點名：美國很快拿回50％晶片市場

2025/12/10 10:17

川普表示，台灣晶片產業正移到美國，美國很快會拿回40%至50%的晶片市場。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦最高法院正審理川普政府高額關稅措施是否合法之際，川普近日提到，現行關稅政策對解決美國遭剝削問題非常直接且有效，政府必須勝訴，他還提到晶片業，表示美國不會失去晶片產業，而台灣晶片產業正移到美國，美國很快會拿回40%至50%的晶片市場。

近日川普與美國農民、農業代表舉行圓桌會議，並公布120億美元（約新台幣3740億元）農業援助方案，以協助農民因應關稅政策和其他經濟衝擊。

在會議上，川普提到，美國因為其他國家的不公平競爭，失去超過百分之50的汽車產業，美國也失去晶片產業，晶片產業都去了台灣，若當初有總統願意課徵100或200%的晶片關稅，美國不會失去晶片產業，但美國很快就會拿回40%至50%的晶片市場，因為晶片業正從台灣移動到美國。

川普上任後援引1977年「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家貿易逆差已形成緊急狀態，因此制定關稅政策，但美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院，先後裁定川普關稅政策違法，現已上訴至最高法院，目前最高法院正審理川普政府高額關稅措施是否合法。

